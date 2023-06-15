Начался третий этап аудионаступления Белоруссии на Украину

Елена Острякова.  
15.06.2023 09:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Украина


Белорусские пограничники запустили третий аудиоролик, который крутят через динамики для своих украинских коллег.

Если в первых треках речь шла о «братских» борщах и «родственном» сале, то сейчас украинцев переманивают белорусским хлебом.

Белорусские пограничники запустили третий аудиоролик, который крутят через динамики для своих украинских коллег. Если...

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«Товарищи украинцы! Не забывайте, что из белорусской пшеницы так же, как из украинской, получается чудесная мука. Из муки получается душистый хлеб, а хлеб – всему голова», – говорит на украинском языке все тот же ласковый женский голос под лиричную музыку.

Белорусы признают, что их зерновые угодья намного скромнее украинских, ведь Украину еще недавно называли житницей Европы и откровенно намекают на употребление президентом Украины кокаина.

«Но разве этот статус обязывал украинцев кормить только граждан Европы, а про своих граждан при этом забывать? Конечно, некоторые украинские товарищи не согласятся с таким заявлением и страшно возмутятся, требуя от нас доказательств, аргументов. Но если наше утверждение не верно, тогда почему даже в офис президента Украины муку высшего сорта поставляется не с полей Украины, а с плантаций в Колумбии? Какие еще нужны доказательства, товарищи украинцы?

Мы белорусы тоже любим кулинарные эксперименты, но свой хлеб мы дальше будем печь по нашим традиционным рецептам, потому что уверены: хлебом из колумбийской муки голову не надуришь. Так что, когда устанете экспериментировать с мукой, просто переходите на нашу сторону. Попробуйте наш настоящий белорусский хлеб из настоящей белорусской муки с борщом или салом. Не пожалеете!», – призывает белоруска украинцев.

На первый ролик о борще Украина еще отреагировала и запустила через динамики злобный ответ на белорусском, в котором белорусский борщ был назван  «картофельным варевом» и «тюремной баландой», а сами белорусы – рабами. Сейчас украинцы предпочитают отмалчиваться.

Ранее украинские пограничники постоянно позволяли себе неприличные выходки на белорусской границе, зачастую будучи пьяными, и под наркотиками. Они показывали агрессивные и непристойные жесты, писали оскорбительные надписи на дорогах, распространяли листовки с призывами, засвечивали лазером видеокамеры, устанавливали фотоловушки для нарядов, портили инфраструктуру, звонили на посты с угрозами.

В марте украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. Позже украинцы вывесили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

В ответ на белорусской стороне и появился билборд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов». На другом билборде – фото времен Великой Отечественной войны и надпись «Беларусь помнит».

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