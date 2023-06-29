Начался «второй акт» пригожинского мятежа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные медиа и СМИ-иноагенты пытаются выжать по максимуму из истории с провалившимся мятежом Евгения Пригожина. Надежды врагов России прорваться к Азовскому морю, воспользовавшись смутой, оказались тщетны. Теперь запущен «второй акт» – вторые сутки идут вбросы по поводу ареста генерала Сергея Суровикина, чья линия обороны оказалась непреступным препятствием для ВСУ. Опровергать фейки пришлось его родственникам. Военные же видели «генерала-армагедона» на совещании в Ростове.

Политолог Геворг Мирзаян поясняет, что информационные диверсии Запада сейчас преследует цель «резко понизить боевой дух наших солдат в окопах»: «У Киевского режима остаётся крайне немного времени для массового наступления. Буквально две недели, до саммита НАТО. В Киеве боятся, понимают мощь нашей армии и её оборонительных систем». А политолог Сергей Марков называет ещё одну задачу вбросов вражеских СМИ: «Они хотят показать, что это был не мятеж экстравагантного Пригожина, а широкий заговор в российских элитах против Путина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

События 24 июня напротив доказали поддержку Путина и военными, и элитами, и рядовыми жителями России, говорит «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев:

«Американские политтехнологи, которые занимались провоцированием Майдана в России и готовили его на весну следующего года, находятся в жестком обломе – Майдану сделан аборт в виде выкидыша. Произошел фальстарт по вине Пригожина. Поскольку он – фигура неуправляемая, он взорвался раньше, чем того желали бы американцы. Поэтому у них царило уныние, но после различных совещаний они решили, что нужно из этого неудачного путча выжать хоть что-то. Пусть Пригожин и все мятежники потеряли очки и вряд ли восстановят свои позиции к выборам, они решили, что на этой почве можно попытаться снять военное руководство, и пытаются текущую ситуацию представить как конфликт двух сил – Шойгу и Пригожина. Дескать, если Пригожин пострадал, то ради справедливости Путин должен наказать и Шойгу. Но это неверная постановка вопроса, потому что Шойгу не делал ничего без приказа Путина и без его ведома. Поскольку Шойгу прекрасно знает, что действовал с ведома президента и при его поддержке, то ему абсолютно нечего бояться, он себя чувствует уверенно и спокойно, не считая нужным как-то оправдываться. Абсолютное большинство общества консолидировалось вокруг президента, а Пригожин сейчас является политическим трупом», – уверяет Матвейчев.

Кстати, его версию подтверждает свежее выступление беглого олигарха-иноагента Ходорковского, который призвал своих адептов-либералов быть готовыми в течение ближайшего года взять в руки оружие, чтобы захватить власть в условиях, похожих на несостоявшийся мятеж Пригожина.

«Вы можете взять власть. Для этого придется взять в руки оружие. Без этого вас в этой драке просто выкинут в сторону. Сейчас мы оказались к этому моменту не готовы, но… пускай в другой форме такие же возможности возникнут. К тому, чтобы ими воспользоваться, надо готовиться», – сказал Ходорковский.

Надеемся, что компетентные службы зафиксируют эти угрозы и сделают необходимые выводы.

Полковник и военный эксперт Андрей Паршев считает, что правоохранители должны выявить тайных кукловодов Пригожина, которые делали ставку на переворот.

«Причина – это анонимность интернета, особенно Телеграма. Сейчас легко создать канал, назвать его красиво и проводить информационно-психологические операции. Это можно рассматривать как элемент современных войн… Что касается авантюры Пригожина – это была акция совсем не одного человека, а кто еще принимал участие или даже руководил, – это мы со временем, я надеюсь, узнаем».

Надеявшиеся на успех бунта «вагнеровцев» просто не знают Путина, говорит эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«Министр обороны – человек, который будет назначаться президентом. Мы знаем, что никогда президент Путин не принимал решения под давлением со стороны кого-либо. Ни один чиновник не уходил в отставку в результате таких попыток», – говорит Ионов.

Обозреватель Армен Гаспарян призывает российские СМИ отказаться от распространения выгодных Западу вбросов.

«Заказчики турбулентности сейчас – враги в полном смысле этого слова. С врагами же поступают, по законам военного времени, вы знаете как», – резюмировал Гаспарян.