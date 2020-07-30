«Начать с первого негодяя». Из поместья Порошенко хотят сделать детский приют

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Шикарный особняк экс-президента Петра Порошенко под Киевом должен стать приютом для детей-сирот «АТО», где экс-глава государства будет работать садовником.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший депутат Верховной рады , экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того чтобы покончить с ворами и коррупционерами во власти, надо начать с первого негодяя. Вот первый негодяй со своей компанией предстанут перед судом и получат хотя-бы маломальские приговоры, часть имущества будет конфискована… а зная Петра Алексеевича, если чуть-чуть отрезать от него накраденное и передавать народу Украины, ему будет очень больно.

Я считаю, что его прекрасный белый дом должен стать домом для детей-сирот «АТО» – тех людей, которых он отправил воевать. Я думаю, им там будет очень прекрасно жить, на природе. А самого Порошенко можно в тюрьму не сажать – воспитателем в детский дом, садовником, чтобы подрезал там. И донецких детей в его дом привозить, и так мы быстрее помиримся.

Я думаю, это кажется мифическим, но примеров в истории было очень много, когда такие дома превращались в дома для детей и делались благие вещи», – сказал Куликов.

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