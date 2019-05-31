Начато расследование захвата государственной власти Петром Порошенко

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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“Напомню, Порошенко, нарушил прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия”, – написал он.

Инкриминируемая Порошенко статья 109 УК Украины в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внес в Уголовный кодекс, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

“Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор”, – подытожил Портнов.

Как сообщал ПолитНавигатор, 20 мая Портнов подал в ГБР заявление с обвинением экс-президента Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал еще одно заявление против Порошенко.

24 мая Портнов подал в ГБР третье заявление против Порошенко, которое касалось отмывания средств, легализации незаконных доходов и неуплаты налогов. Позже ГБР начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены Порошенко. 27 мая юрист зарегистрировал в ГБР четвертое заявление, в котором экс-президент обвиняется в попытке узурпации судебной власти.