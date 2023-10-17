Начавшийся визит Путина в Китай вызвал нервную реакцию на Украине и в США

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На Украине нервно восприняли визит президента РФ Владимира Путина в Китай на форум «Один пояс, один путь».

В Киеве больше всего боятся поставок китайских вооружений на фронты СВО.

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«За последнее десятилетие Си создал с путинской Россией значительный необъявленный альянс. Сейчас же Си вынужден балансировать между тесными личными отношениями с Путиным и реальностью зависимости между экономиками США и Китая. Китай до сих пор воздерживается от осуждения войны России против Украины. Товарообмен между Россией и Китаем вырос на 30% в первом полугодии этого года, и в планах – увеличить его до 200 млрд долларов в 2023 году. Россия является вторым по величине торговым партнером Китая за пределами Азии, уступая только США. Отношения Китая с Западом, в частности, с ЕС пострадали от поддержки Пекином России. Очевидно, что Китай до сих пор сомневается, на чьей он стороне и очень серьезно относится к публичным заявлениям. Для Украины вопрос непоставки Китаем оружия и БПЛА РФ является критически важным», – написала в своем тг-канале депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Ирина Геращенко.

А украинского политолога Тараса Березовца возмутил факт встречи Путина в Китае с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Орбан единственный лидер страны-члена ЕС, который встречается с Путиным. Интересно, что в Брюсселе скажут по поводу того, что премьер Венгрии вышел на панель как политическая проститутка?, – негодует Березовец.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в бешенстве от того, что Орбан приехал в китайскую резиденцию Путина вместе с президентом Вьетнама.

Факт встречи Путина с премьером Таиланда Сеттха Тхависином украинцы проигнорировали, даже несмотря на его забавный наряд – коралловые носки.

Суда по публикациям в СМИ, взволнованы и в США.

«Всплеск дипломатии в китайской столице за последнее две недели продемонстрировал, что США так и не смогли разомкнуть связи между Москвой и Пекином, хотя с начала боевых действий на Украине прошло почти 20 месяцев. Наоборот, торговые связи между Россией и Китаем лишь расширяются: китайские компании продают России ряд технологий, которые ей стало трудно получать из других стран из-за санкций США, включая полупроводники и промышленное оборудование. Китай тем временем импортирует огромные объемы российских нефти и газа, и эти закупки пополняют казну Москвы», – пишет сегодня The Wall Street Journal.

Российский политолог Сергей Михеев считает, что Китай сделал ставку на политическую поддержку России, несмотря на то, что европейские санкции против нее затрудняют реализацию проекта «Один пояс, один путь».

«Та блокада, которую Европа под давлением США устроила России, конечно, будет мешать. Многие планы с участием России потребуют пересмотра. Но для Китая политическая российская поддержка проекта остается важной. Она, может, даже важнее, чем экономические факторы. Огромный российский потенциал все равно в той или иной мере будет задействован, но американцы намеренно создают для этого проблемы. В том числе – чтобы ослабить связку России и Китая. Судьба проекта во многом зависит от итогов СВО и того, какая власть будет на Украине. Китайцы это понимают», – заявил Михеев в эфире радиостанции «Вести ФМ».