Начавшуюся дискуссию о проблеме мигрантов в России хотят прекратить, ужесточив закон

В России необходимо инициировать изменения в законодательстве, которые пресекут начавшиеся резкие выступления политиков и общественных деятелей по проблемам мигрантов, а также нелицеприятные оценки происходяшего вокруг Израиля.

С такими тезисами в ходе круглого стола в Москве выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член президиума совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исключительно важное значение имела встреча президента в Кремле с представителями наших религиозных конфессий и на форуме сообщества 3 ноября, где состоялся очень интересный разговор. Я немножко выйду за регламент, но меня очень беспокоит изменившаяся тональность в общественно-политическом дискурсе по вопросу миграции и межнациональных отношений. У нас давно такого не было, чтобы серьёзные люди, лидеры общественного мнения, которые себя таковыми считают, чтобы депутаты, общественные деятели в таком тоне говорили о народах, межнациональных отношениях и так далее. Мы когда-то много сделали в этом, чтобы уйти от этого языка, научились культуре речи. Был такой философ Соловьёв, он говорил, что закон – это низшая нравственная норма. Я думаю, что если не получается перевоспитать кого-то, может ещё раз подумать над законодательной базой и повышением ответственности. И ещё. Любое выступление в эти сложные дни – несанкционированное, не взвешенное провокационное, по поводу событий на Ближнем Востоке – это фактически критика или нападение на политику, которую ведёт наше государство. В этом вопросе у нас очень взвешенная заявленная позиция, никаких отступлений, отстаиваем эту точку зрения», – подытожил Зорин.

Он сообщил, что все последние события найдут отражение в новой редакции стратегии миграционной политики.

«Есть такой важный момент, что все эти уроки должны быть учтены в документах стратегического планирования и, прежде всего, это в вопросах реализации государственной национальной политики, межрелигиозных отношений и концепции или стратегии миграционной политики. Над этими документами сейчас идёт очень активная работа. Идёт она по всем линиям, эксперты подключились. Это было поручение президента, оно воспринято с пониманием его необходимости. И дело не только в изменившейся ситуации – у нас ещё есть закон о федеральных документах стратегического планирования, где каждые 5-6 лет они должны обновляться. И вот здесь совпало и новая ситуация, и СВО, и мировая турбулентность, и коллективный Запад с его провокационной и тупиковой политикой, прежде всего для них самих. И поэтому безусловно все эти новые моменты, новые элементы должны быть учтены», – отметил Зорин.

Он уточнил, что фундамент документа остаётся тот же – общественное, политическое, гражданское единство 194 народов, живущих в РФ. По словам представителя ОП, предложений в новую редакцию стратегии поступает множество, создано несколько рабочих групп на федеральном уровне, при Российской академии наук.