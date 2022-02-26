«Начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – армия ДНР прорвала оборону

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Новости Украины

Защитники Донбасса начинают увеличивать скорость продвижения, освобождая оккупированные ВСУ территории.

«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Павлополь и Пишщевик, а также прилегающие к ним районы и дороги. Кроме того, военнослужащие батальона морской пехоты 36 обрмп, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка», – говорится в сообщении Народной милиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Донецке пообещали, что добровольно сложившие оружие военнослужащие ВСУ получат необходимую медицинская помощь, одежду и питание.

«Эшелонированную оборону ВСУ мы практически прошли. Начинаем усиливать натиск и скорость передвижения. Обращаюсь к украинским солдатам и сержантам! Вы так же, как и ваши братья можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов. Сложите оружие и уходите домой!» – цитирует пресс-служба обращение официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Напомним, ранее Народная милиция ЛНР освободила Станицу Луганскую, где уже начали переходить с гривны на российские рубли.