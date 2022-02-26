«Начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», – армия ДНР прорвала оборону

26.02.2022  15:04 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Защитники Донбасса начинают увеличивать скорость продвижения, освобождая оккупированные ВСУ территории.

«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Павлополь и Пишщевик, а также прилегающие к ним районы и дороги. Кроме того, военнослужащие батальона морской пехоты 36 обрмп, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка», – говорится в сообщении Народной милиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Защитники Донбасса начинают увеличивать скорость продвижения, освобождая оккупированные ВСУ территории. «На Мариупольском направлении подразделения...

В Донецке пообещали, что добровольно сложившие оружие военнослужащие ВСУ получат необходимую медицинская помощь, одежду и питание.

«Эшелонированную оборону ВСУ мы практически прошли. Начинаем усиливать натиск и скорость передвижения. Обращаюсь к украинским солдатам и сержантам! Вы так же, как и ваши братья можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов. Сложите оружие и уходите домой!» – цитирует пресс-служба обращение официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Напомним, ранее Народная милиция ЛНР освободила Станицу Луганскую, где уже начали переходить с гривны на российские рубли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть