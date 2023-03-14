«Начинает работать процесс сувериназации»: Запад признал прогресс в российской экономике

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Улучшаются настроения российского бизнеса, который осознает, что негативные прогнозы, связанные с началом СВО и последовавшими санкциями, оказались скорее преувеличены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят экономические эксперты, опрошенные «Независимой газетой», давая оценку свежим оценкам авторитетного рейтингового агентства S&P Global, указавшего, что февральский опрос бизнес-настроений в России сигнализирует об улучшении ожиданий компаний частного сектора относительно объема производства в предстоящем году.

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Так, эксперт «ИВА Партнерс» Артем Клюкин считает, что в процессе преодоления санкционных ограничений российский бизнес «увидел реальные перспективы на альтернативных рынках, которые прежде всерьез не осваивались».

Он добавил, что оживлению экономики способствовал и рост государственных заказов, связанных с обеспечением действий войск и восстановлением разрушенных городов на новоприсоединенных территориях.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что российский бизнес показал возможность адаптации к санкциям и переориентацию на восточные рынки.

А руководитель консалтинговой компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая указывает, что после ухода ряда иностранных компаний у некоторых видов российского бизнеса появилось больше возможностей.

«Другое дело, что отсутствие конкуренции никогда не приводило к улучшению качества продукции, сервиса и услуг», – оговорилась Горячая.

При этом она согласна, что в текущем году предприятия, которые тем или иным образом связаны с военно-промышленным комплексом, будут чувствовать себя хорошо.

Член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин главным поводом для улучшения прогноза называет рост госрасходов.

«Это однозначно будет способствовать росту экономики в 2023 году. Перенос бюджетных трат также будет фактором замещения частных расходов и приведет к резкому наращиванию частного потребления. В 2023 году основными драйверами роста ВВП будет восстановление, прежде всего, в торговле, в строительстве, машиностроении, огромные толчок, конечно же, даст военно-промышленный комплекс», – убежден Порошин.

Достаточно оптимистично настроен исполнительный директор Института Столыпина Антон Свириденко.

«Начинает работать процесс суверенизации, то есть выпавшие импортные товары и услуги занимают местные производители, это и ведет к лучшим ожиданиям. Возможности расчетов в нацвалютах рождают определенный потенциал для экспорта, а большие бюджетные траты стимулируют спрос», – подчеркнул Свириденко.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов перечислил факторы, повлиявшие на улучшение оценок S&P касаемо производственного сектора РФ по сравнению с осенним прогнозом: рост инвестиций в машиностроение, в разработки производства новой продукции и другой работы по импортозамещению.