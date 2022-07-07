Начинается битва за ключ к полному освобождению ДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После потери Лисичанска ВСУ спешно пытаются выстроить новый рубеж обороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Северск и Артемовск — последние крупные населенные пункты перед Славянском, ключу к оставшейся территории ДНР. Именно там сейчас в спешке пытаются выстроить новый оборонительный рубеж недобитые под Лисичанском и Северодонецком украинские формирования. Но на этом рубеже нет такой сложной водной преграды, какой был Северский Донец. Да и рельеф местности не слишком подходит для удержания обороны», – сказал аналитик «Известиям».

Он добавил, что пока союзные силы перегруппировываются для нового наступления, под Северском уже начала активно работать российская артиллерия и авиация, перемалывающие украинские подкрепления и подавляющие артрасчеты противника.

Также эксперт отмечает, что на этом направлении украинское командование ввело в бой не только полученные из-за рубежа гаубицы, но и бронетехнику.

«Если удастся быстро разгромить противника на новом рубеже, это произведет на него сокрушительное психологическое воздействие. Они убедятся, что «в поле» даже со всей иностранной помощью российским войскам на направлении главного удара противостоять не смогут. А местность там все более и более открытая», – резюмировал Болтенков.