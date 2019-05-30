Начинается грызня за право быть у кормушки во время распродажи чернозёмов Украины
Команда Владимира Зеленского анонсировала открытие рынка земли, что приведет к распродаже украинских черноземов транснациональным компаниям.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил скандальный депутат Олег Ляшко, в свое время – активный участник Евромайдана, результатом которого и стало превращение Украины в полностью зависимую от Запада страну.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я хочу предупредить украинское общество: мы внимательно наблюдаем за заявлениями новоизбранного президента и его команды! Они уже задекларировали, что в новом парламенте будут принимать закон о продаже земли иностранцам под предлогом привлечения инвестиций.
В действительности план один – забрать у украинцев землю, лишить украинских селян и украинский народ возможности быть хозяевами на своей родной земле!
Намерения Зеленского и его команды продать украинскую землю иностранцам противоречат Конституции Украины, которая указывает, что земля, её недра, являются правом собственности украинского народа», – сказал Ляшко.
Он призвал сорвать планы команды Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чтобы не транснациональные корпорации, не международные валютные фонды за унизительные подачки хозяйничали на нашей земле», – сказал Ляшко.
«Не дать продать Зеленскому и новому парламенту землю», – призвал депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.