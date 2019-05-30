30.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Колониальная демократия, Сельское хозяйство, Украина
Просмотров:

Начинается грызня за право быть у кормушки во время распродажи чернозёмов Украины

Команда Владимира Зеленского анонсировала открытие рынка земли, что приведет к распродаже украинских черноземов транснациональным компаниям.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил скандальный депутат Олег Ляшко, в свое время – активный участник Евромайдана, результатом которого и стало превращение Украины в полностью зависимую от Запада страну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хочу предупредить украинское общество: мы внимательно наблюдаем за заявлениями новоизбранного президента и его команды! Они уже задекларировали, что в новом парламенте будут принимать закон о продаже земли иностранцам под предлогом привлечения инвестиций.

В действительности план один – забрать у украинцев землю, лишить украинских селян и украинский народ возможности быть хозяевами на своей родной земле!

Намерения Зеленского и его команды продать украинскую землю иностранцам противоречат Конституции Украины, которая указывает, что земля, её недра, являются правом собственности украинского народа», – сказал Ляшко.

Он призвал сорвать планы команды Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы не транснациональные корпорации, не международные валютные фонды за унизительные подачки хозяйничали на нашей земле», – сказал Ляшко.

«Не дать продать Зеленскому и новому парламенту землю», – призвал депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть