Начинается грызня за право быть у кормушки во время распродажи чернозёмов Украины

30.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Команда Владимира Зеленского анонсировала открытие рынка земли, что приведет к распродаже украинских черноземов транснациональным компаниям.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил скандальный депутат Олег Ляшко, в свое время – активный участник Евромайдана, результатом которого и стало превращение Украины в полностью зависимую от Запада страну.

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«Я хочу предупредить украинское общество: мы внимательно наблюдаем за заявлениями новоизбранного президента и его команды! Они уже задекларировали, что в новом парламенте будут принимать закон о продаже земли иностранцам под предлогом привлечения инвестиций.

В действительности план один – забрать у украинцев землю, лишить украинских селян и украинский народ возможности быть хозяевами на своей родной земле!

Намерения Зеленского и его команды продать украинскую землю иностранцам противоречат Конституции Украины, которая указывает, что земля, её недра, являются правом собственности украинского народа», – сказал Ляшко.

Он призвал сорвать планы команды Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы не транснациональные корпорации, не международные валютные фонды за унизительные подачки хозяйничали на нашей земле», – сказал Ляшко.

«Не дать продать Зеленскому и новому парламенту землю», – призвал депутат.