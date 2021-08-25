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25.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США
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Начинается новая эпоха – союзники больше не надеются на США

Вывод американских войск из Афганистана нанес колоссальный удар по имиджу США как партнера. Теперь...

Вывод американских войск из Афганистана нанес колоссальный удар по имиджу США как партнера. Теперь все азиатские страны, так или иначе связанные с США, уже не так уверены в том, что им будет оказана помощь в случае конфликта с противниками.
Наибольшую выгоду от этого получил Китай, который теперь имеет больше возможностей для того, чтобы разобраться с неподконтрольным Пекину Тайванем и усилить влияние на востоке.

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Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В свете грядущего противостояния с Китаем, например, из-за Тайваня, те же тайваньцы будут на 100% уверены, что их американцы будут поддерживать так, как они заявляют? Если Китай начнет военную операцию против Тайваня, есть большая вероятность, что американцы не будут ввязываться и позволят китайцам Тайвань присоединить. А значит у тайваньцев уже вопрос возникает: стоит ли вообще связываться с Китаем в силовом плане? Может, попытаться договориться и вернуться на каких-то более-менее приемлемых условиях, пока Пекин их еще предлагает», – отметил эксперт.

«Где-то еще в юго-восточной Азии, где у китайцев напряженность с другими союзниками, тоже у этих союзников могут возникнуть сомнения в отношении готовности США их поддерживать. Что касается России и наших проблем с США на постсоветском пространстве – тут уже только ленивый это все не вспоминает, поэтому мы с вами здесь не будем цитировать всех экспертов, которые параллели с украинской ситуацией проводили.

Но тоже это приходит на ум. И на Ближнем Востоке то же самое может произойти с той же Саудовской Аравией, если вдруг с Тегераном будет какое-то жесткое противостояние. А где уверенность, что американцы впишутся. В общем, на самом деле, начинается новая эпоха, всем нам предстоит осознать, каков объем имиджевых потерь понес гегемон, но то, что это колоссальные потери, здесь, по-моему, никто спорить не будет», – заявил Юсин.

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