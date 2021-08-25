Начинается новая эпоха – союзники больше не надеются на США

25.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Вывод американских войск из Афганистана нанес колоссальный удар по имиджу США как партнера. Теперь все азиатские страны, так или иначе связанные с США, уже не так уверены в том, что им будет оказана помощь в случае конфликта с противниками.

Наибольшую выгоду от этого получил Китай, который теперь имеет больше возможностей для того, чтобы разобраться с неподконтрольным Пекину Тайванем и усилить влияние на востоке.

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Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В свете грядущего противостояния с Китаем, например, из-за Тайваня, те же тайваньцы будут на 100% уверены, что их американцы будут поддерживать так, как они заявляют? Если Китай начнет военную операцию против Тайваня, есть большая вероятность, что американцы не будут ввязываться и позволят китайцам Тайвань присоединить. А значит у тайваньцев уже вопрос возникает: стоит ли вообще связываться с Китаем в силовом плане? Может, попытаться договориться и вернуться на каких-то более-менее приемлемых условиях, пока Пекин их еще предлагает», – отметил эксперт.

«Где-то еще в юго-восточной Азии, где у китайцев напряженность с другими союзниками, тоже у этих союзников могут возникнуть сомнения в отношении готовности США их поддерживать. Что касается России и наших проблем с США на постсоветском пространстве – тут уже только ленивый это все не вспоминает, поэтому мы с вами здесь не будем цитировать всех экспертов, которые параллели с украинской ситуацией проводили.

Но тоже это приходит на ум. И на Ближнем Востоке то же самое может произойти с той же Саудовской Аравией, если вдруг с Тегераном будет какое-то жесткое противостояние. А где уверенность, что американцы впишутся. В общем, на самом деле, начинается новая эпоха, всем нам предстоит осознать, каков объем имиджевых потерь понес гегемон, но то, что это колоссальные потери, здесь, по-моему, никто спорить не будет», – заявил Юсин.