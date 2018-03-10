10.03.2018, Москва, Елена Острякова

1 852 просмотров

Начинается новый этап выдавливания русских из Латвии

Фракция Национального объединения «Все для Латвии», входящая в правящую коалицию, подала в Сейм Латвии поправки к закону о труде, которые запрещают работодателям требовать от наемных работников знаний иностранных языков.

По мнению латвийского правозащитника Владимира Линдермана, эти поправки носят дискриминационный характер по отношению к русскому населению страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он поясняет этот тезис на примере владельца магазина, который выбирает между гражданкой Ивановой, знающей латышский на уровне, позволяющем объясниться с покупателями, и гражданкой Янсоне, которая русского не знает.

«Казалось бы, надо брать на работу Иванову, что обычно и происходит в таких случаях. Но если владелец магазина не примет на работу гражданку Янсоне, она может подать против него жалобу, и он заплатит штраф до 5 тысяч евро.

Ясно, что владелец магазина выматерится и возьмет на работу гражданку Янсоне. Ничего, освоит за пару месяцев сотню русских слов, а покупатели потерпят. Все лучше, чем если будут таскать в Центр госязыка или по судам», – написал Линдерман у себя в «Фейсбуке».

«Поправки направлены на создание латышам привилегий при трудоустройстве и на выдавливание русских из Латвии», – резюмирует правозащитник.