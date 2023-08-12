«Начинается паника. Берем одно село, но теряем пять» – снайпер «Азова»

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Украинцам пора снять розовые очки, поскольку их страна оказалась в очень сложном как военном, так и экономическом положении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил снайпер бригады «Азов» Арсений Федосюк, попавший в плен во время капитуляции на мариупольской «Азовстали и вернувшийся на Украину по обмену.

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Он отметил, что поток желающих служить на Украине уменьшается.

«Потому что люди, которые были мотивированы воевать, уже давно это делают. Люди, которые не хотели воевать, сбежали из страны. Сейчас они понемногу возвращаются, но, конечно, на войну не пойдут. И у нас сейчас в стране может произойти мобилизационный коллапс. Это то, что РФ переживала во время своей зимней наступательной кампании этого года. У них были огромные потери на поле боя, и у их общества начала появляться паника от мобилизации. Они этот период уже успешно прошли, общество успокоилось, мобилизация до сих пор продолжается. Российское общество готово к тому, что им надо будет проводить ротацию тех мобилизованных, которые воюют еще с начала полномасштабной войны. Они к этому уже в целом нормально относятся. У них общество прошло фазу паники. У нас — только входит в эту фазу паники», – сказал Федосюк.

Он считает, что на Украине «очень сильно и необоснованно распиаренное контрнаступление».

«И у людей возникло чувство, что российская армия слабая, что она не имеет никаких наступательных и оборонительных возможностей, что она состоит только из мобилизованных, которые бегут с поля боя, или которые просто выходят, чтобы умереть в посадках. На самом деле это не так. У российской армии до сих пор огромный потенциал. А в украинском обществе культивировалось мнение, что это контрнаступление будет молниеносным, что это будет блицкриг. Не понятно на чем это вообще должно базироваться. Для этого нет никаких конкретных предпосылок», – отметил «азовец».

По его словам, сейчас украинское общество сталкивается с вполне ожидаемой реальностью.

«Плюс у нас в обществе люди почему-то очень сильно расслабились. Они радуются одному освобожденному селу на Запорожском направлении, но при этом не знают об одновременно оставленных пяти селах на Харьковщине. Поэтому это очень сложно», – сокрушается Федосюк.

Он добавил, что ВСУ во многом финансируется гражданскими и самими военными, которые тратят собственные деньги, чтобы покупать себе необходимое.

«Поэтому надо просто снять розовые очки. Надо понять, что у нас положение очень сложное и в военном плане, и в экономическом», – резюмировал «азовец».