Начинается подготовка к поставкам газа из России в Дебальцево

05.10.2021 13:59 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В ДНР успешно ведется первая очередь строительства газопровода, который обеспечит «голубым топливом» из РФ прифронтовое Дебальцево, северную часть Углегорска и ряд других населённых пунктов республики.

«Несмотря на то, что идет война, мы такие грандиозные проекты не то, что не останавливаем, а даже увеличиваем темп. Крайне важен качественный переход, когда люди переходят с угля на газ. Это два абсолютно разных состояния комфорта», – прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин, посетивший стройплощадку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Пушилин осуществил символическую пайку газовой трубы Углегорск – Дебальцево.

Отмечается, что в настоящее время проложено 300 метров газопровода, всего до 31 декабря планируется завершить 5-километровый участок.

Проект газификации Дебальцево реализуется впервые, к газотранспортной системе будет подключено большое количество абонентов, школы, детские сады, другие объекты социальной сферы, инфраструктура железной дороги.