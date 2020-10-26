Начинается подготовка к продаже Западу украинских АЭС

26.10.2020, Киев, Игорь Петров

Запад закрывает расположенные у себя атомные электростанции, зато может приобрести АЭС, построенные на Украине. Во всяком случае, информационная подготовка к этому уже начинается в украинских СМИ.

Государственное предприятие «Энергоатом», управляющее АЭС, надо продать на открытом аукционе одной из западных энергокомпаний или вывести на IPO и прождать на бирже в Польше. Об этом в беседе во время передачи «Перша Шпальта» (Первый национальный телеканал) заявил заместитель редактора НВ Бизнес Олег Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Энергоатом» может быть приватизирован в будущем. Но как приватизирован – большой вопрос. Если это будет такая приватизация, как сейчас, которая проводится под конкретного продавца, то, конечно же, нет. Нужны условия, когда, с одной стороны, будет открытый конкурс, на который будут приглашены много компания, те же «Арева», «Вестингауз» и кто-то еще. Должны быть какие-то роад-шоу, IPO и переговоры с этими компаниями. Переговоры должны быть на ту тему, готовы ли они в принципе зайти и купить. Если они не готовы – то это риск.

Или уж тогда создавать компанию, которую выводить на фондовую биржу, причем однозначно – не на украинскую фондовую биржу. Может, Варшава, может, если получится, Лондон. Но Лондон, я думаю, вряд ли», – сказал Олег Гавриш.

Владелец радио и журнала «НВ», где работает Гавриш, – чешский спекулянт Томаш Фиала, считающихся рупором Джорджа Сороса на Украине.

Ранее экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявлял, что после Евромайдана США чуть не устроили второй Чернобыль на Украине – к таким последствиям привели попытки использовать на построенных в советские времена атомных электростанциях американское ядерное топливо.