Начинается подготовка Украины к отступлению ВСУ из Артёмовска

Анатолий Лапин.  
31.01.2023 14:48
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Смысла удерживать Артемовск для ВСУ нет – это город, в котором разрушены практически все здания, а укрепрайоны нужно переносить.

Об этом в эфире интернет-канала «Львов. Медиа» заявил член националистического «Легиона Свободы», воюющий в Артемовске (Бахмуте) Владимир Ращук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Смысла удерживать Артемовск для ВСУ нет – это город, в котором разрушены практически все...

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Ращук не исключил вероятности вывода украинских войск из Артемовска.

«С точки зрения стратегии и тактики войны, может быть, даже не было смысла стоять ни за Соледар, ни за Клещеевку, Курдюмовку, за каждое наше село, можно было бы отдать их меньшими потерями. Но все реально понимают, что если так отдавать каждое село и каждый населенный пункт, то еще немного, и все будут в Днепре или, не дай Бог, до Киева дойдут…

Война – это очень маневренная история. Если честно сказать, я большой ценности, кроме того, что это наша земля и наш Бахмут, не вижу. Тем более, что там реально уже негде стоять, там нет зданий, нет укреплений – это все нужно делать сначала во второй, третьей линии обороны, усиливать то, что уже разрушено.

Всё может произойти – как примет решение командование», – заявил Ращук.

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