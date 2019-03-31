Начинается подковерная грызня, результат Порошенко будет хуже

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Явка избирателей на президентских выборах на Украине составила около 65,35%. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что самая высокая явка, по состоянию на 20:00 была зафиксирована в контролируемой Киевом части Луганской области. Там проголосовали 69,9% избирателей. Самый низкий процесс проголосовавших – в Херсонской области – 55,2%.

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Эксперты призывают внимательно следить за тем, кто будет объявлен победителем в украинской части Донбасса.

«На Донбассе – зона АТО или, как она сейчас называется, операции объединенных сил, то есть там легко организовать контролируемое голосование. Поэтому если по результатам там обнаружится аномальная любовь к действующему президенту, то это будет вполне объяснимо», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Андрей Золотарев.

Его коллега Михаил Погребинский, напротив, не видит в высокой явке в Донбассе ничего экстраординарного.

«Люди, живущие в регионе, где продолжаются ужасы войны, где вводилось военное положение, хотят избавиться от этого президента, идут и голосуют против него. На Донбассе на первом месте – Бойко, на втором – Зеленский. В других областях востока Украины на первом месте Зеленский», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш полагает, что после подсчета голосов могут оказаться иными результаты Петра Порошенко, которому экзит-поллы приписывают второе место.

«С улыбкой и обычным скепсисом посмотрела результаты экзит-поллов. Именно сейчас на участках начинается настоящая битва за каждый бюллетень и протокол. Буду честной – в цифру Порошенко не верю. Она будет меньше.

Но предварительно можно констатировать: большинство украинцев сказали «против действующему режиму и майдану. Разрыв между Зеленским и Порошенко огромен. Такой разрыв непреодолим. Сетки и секты порвались, дав мизер. Вся госмашина и депутаты сейчас войдут в режим «саботаж и измена», критично оценивая шансы гаранта во втором туре», – прогнозирует Лукаш.