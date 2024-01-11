«Начинается развал»: Чиновники массово отказываются возвращаться из-за границы

Украинские чиновники массово бегут из страны, становясь «невозвращенцами». Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович – это показательная история.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев после госпереворота на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро, я думаю, что в ближайший год. На мой взгляд, очень многие факторы сейчас сходятся в одной точке, и когда эти факторы все сойдутся, то там начнётся развал. Когда я год назад про Арестовича это говорил, то он представлял одну позицию, а сейчас абсолютно противоположную. Одно дело, если по мелочам сначала одно говорить, потом другое. Хотя у него в одном же интервью могут быть вещи, которые противоречат друг другу. Но здесь же в общем-то речь идёт уже о фундаментальных вещах. Он говорит: вот, Украина победит, Запад нас поддержит, Украина через месяц-два-три дойдёт до моря, Украина освободит территории. Потом он вносил правки, говорил, что вот, теперь будет сложно, но всё равно победим, потому что наши генералы умнее, наши офицеры опытнее, наше оружие лучше. И ещё четыре F-16, если помните было у него такое интервью, что просто не хватает четыре самолёта F-16, и как только дадут эти самолёты, мы буквально мгновенно доходим до границ 1991 года», – отметил Ваджра.

К словам Арестовича можно относиться как угодно, но он не самостоятельная фигура, и транслирует то, что нужно в данный момент.

«Сейчас, я так понимаю, он в Штатах сидит и начинает уже вещать абсолютно противоположное. Он говорит, что всё очень плохо, что количество отказников идет по нарастающей, дезертиры по нарастающей бегут чуть ли не корпусами, если посчитать там за определённый промежуток времени. Оружия нет, мозгов нет, денег нет. Союзники, то есть начальники западные, Украину бросили. В общем, всё плохо. Надо срочно договариваться с Россией, потому что в принципе все хотят мира, все хотят какого-то счастья, все хотят завершения войны. То есть он проговаривает противоположные вещи. Но Арестович – это вершина айсберга, непрерывно говорящая и чаще всего разнообразную хрень», – подчеркнул публицист.

Со ссылкой на собственные источники он сообщил о массовом отказе украинских чиновников возвращаться на Украину из загранкомандировок.

«Я не буду называть структуры, просто, знаю по информации из Киева, что сейчас началось повальное бегство украинских чиновников, причём всех уровней, с Украины. То есть, бегут все. И, если человек может оказаться за границей по служебным обязанностям, то очень многие сейчас становятся отказниками – они назад не возвращаются. И то, о чём я тогда говорил, по сути, сейчас у нас на глазах и происходит – идёт развал системы, идёт развал структуры управления. Причём, развал даже не в плане компетентности, а в плане того, что народ начал разбегаться. Сама атмосфера на Украине сейчас очень резко пошла вниз. И если ещё год назад у них была эйфория, какие-то были надежды, что вот, сейчас ещё чуть-чуть, положим ещё 100 тысяч человек, зато дойдём до Крыма, ещё куда-то. А сейчас царит полнейшее уныние. Война ассоциируется с тем, что в лучшем случае покалечат, в худшем – убьют. Причём третьего варианта уже не дано в сознании масс, и народ бежит. Обратите внимание: непрерывно в соцсетях идут видеоролики о том, как поймали, либо кто-то счастливый рассказывает о том, какой свободный воздух в Румынии. Честно говоря, я слабо представляю, как по этой погоде, при этих температурах они форсируют реки. Но ничего, берут восьмилитровые ёмкости, делают из них плот, чтобы не слишком было заметно и не утонуть, и посреди ночи на свой страх и риск. Бегут люди, вот, собственно говоря, и всё», – заключил Ваджра.