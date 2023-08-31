«Начинается самое тяжелое»: ВСУ готовятся к прорыву основной линии обороны

Владимир Гладков.  
31.08.2023 09:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское наступление не выдохлось – за три месяца ВСУ добились своей первой задачи на двух участках и вышли к основной линии обороны России.

Об этом в эфире канала «Русской службы BBC» заявил военный обозреватель Илья Абишев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское наступление не выдохлось – за три месяца ВСУ добились своей первой задачи на...

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«Подводить итоги рано, сейчас украинская армия решила свою первую задачу – она прорвала на двух участках, это не только в Работино, но и в районе Старомлыновки и Урожайного, прорвала полосу заграждения, и вышла к основным рубежам российской обороны.

Это те рубежи, на которых может развернуться самое тяжёлое сражение, потому что в случае прорыва этих укреплений там будет огромная проблема, будет открыта дорога и к морю, и куда угодно. Всё только начинается», – сказал Абишев.

При этом он подчеркнул, что ВСУ смогут наступать круглый год, потому что при современном характере боевых действий распутица – не помеха.

«Тяжёлая техника применяется очень ограниченно. В основном работает пехота, артиллерия с большого расстояния. А что такое украинская артиллерия, мы уже примерно знаем. Она оснащена западными образцами, это высокоточная артиллерия. Более того, в последнее время США стали поставлять кассетные боеприпасы.

В таких условиях погода и климат имеют мало значения. Могут воевать без остановки всю осень и зиму», – подытожил эксперт.

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