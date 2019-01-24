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24.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
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Начинается суд над Жириновским: Ему грозит 12 лет тюрьмы

Киевский суд рассмотрит 4 февраля дело о финансировании терроризма ЛДПР и лично лидером этой партии Владимиром Жириновский.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ сообщил депутат Михаил Дегтярев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание патриотической и государственной позиции ЛДПР и лично Владимира Вольфовича Жириновского следует из решения СБУ, которая направила в суд дело против него и еще двух депутатов нашей фракции. Впервые в истории российского государства вменяют лидеру партии статью по финансированию терроризма. За то, что мы помогали в 2014 году гуманитарной помощью детям Донбасса, когда киевский режим развязал карательную операцию», – сказал Дегтярев.

Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают наказание от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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