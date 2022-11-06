Начинается третья фаза СВО, впереди – генеральное наступление ВС РФ, – Казаков

Новости Украины

Россия переходит к третьей фазе СВО на Украине. Впереди будут новые наступления и взятие крупных городов.

Об этом в эфире интернет-канала «Улица Правды» заявил советник погибшего ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три ключевых признака третьей фазы, которые отличают ее от второй, тем более, первой. А элементы первой, возможно, появятся и в третьей. Первое – это радикальное увеличение нашей группировки, что происходит. Второе – это начало предметной обработки критической инфраструктуры на Украине, что и происходит, там немного осталось. И третье – это взятие больших городов. Мы сейчас с вами являемся свидетелями третьей фазы специальной военной операции, которую министр обороны, в отличие от первых двух, не назвал, не объявил. Может быть, он объявит ее тогда, когда мы пойдем брать первый большой город», – сказал Казаков.

По его мнению, в течение чуть более месяца начнется генеральное наступление ВС РФ:

«Могу ошибиться на одну неделю, ладно, в течение четырех-пяти недель начнется наше генеральное наступление. По очень простой причине, причины две и они тоже очевидны. Пункт первый – когда даже наши представители военно-политического руководства говорят: «Ну, мы, наши мобилизованные, зацементируем фронт, чтобы ничего, никогда» – але, ребята, вы в не забыли, что часть территории Российской Федерации оккупирована врагом? Какая, к черту, оборона? Если в нескольких фрагментах оккупированы врагом – это часть ДНР, Запорожской области, а теперь еще и часть Херсонской области в сторону Высокополья, в сторону аммиакопровода? Это первый признак, и второй – по словам министра обороны, плюс-минус 90 тысяч мобилизованных уже находятся на линии фронта. Понятно, что они не воюют, мы это видим, это знаем, они находятся за спиной, у них продолжается обучение и слаживание, но прямо на линии фронта. Самые готовые, которые недавно из армии и прочее. И что мы видим на линии фронта? Ежедневные атаки на севере и на юге ни к чему не приводят, разбиваются об нашу оборону, у них жуткие потери и в технике, и в живой силе. На центральном фронте мы идем вперед, серьезное продвижение на угледарском направлении, Авдеевка, Артёмовск, возобновлены атакующие действия под Северском. А туда пришло всего неполные 100 тысяч человек. Мы уже не только стабилизировали, мы даже начинаем ответные действия на протяжении этого фронта. Теперь внимание, вопрос, а для чего еще 300 тысяч? То есть, мы три эшелона обороны создадим, у нас есть «вал Пригожина», «вал Суровикина» и мы там посадим мобилизованных курить? Да бред собачий». Казаков прогнозирует, что основными направлениями будущих ударов ВС РФ будут Николаев, Одесса и Запорожье. «Я считаю, что направление основного удара должно быть на Запад, в сторону Приднестровья. Николаев мы можем не брать, мы можем его осадить. Учитывая, что мэр Николаева уже призвал николаевцев уезжать. Мы можем его взять в осаду и продвинуться даже до Приднестровья, зафиксировать эту линию. Одесса останется отрезанной от коммуникаций, ее начнет кормить Молдавия, которой самой жрать нечего. Потом этот вопрос решим. Мне кажется, это основное направление удара, но не факт. Второе – это удар на север, в сторону Запорожья», – заявил Казаков.

По его словам, одновременно атакой ВС РФ со стороны Белоруссии можно будет перерезать канал поставки западного вооружения на Украину.

«Я думаю, что в планах это есть, но не исключаю, что это отвлекающий маневр, потому что у нас очень мало в публичном пространстве информации о том, в каком состоянии военная инфраструктура Западной Украины. Но если доверять людям, которые об этом говорят, то она в очень хорошем состоянии, они ждут. И там, в отличие от ситуации на юго-востоке, там население с армией заодно, там ломать через колено. Да, конечно, мы обманули, сколько наших военнослужащих заехало в Белоруссию, обманули, я думаю, на ноль. Потому что белорусы могут только в поддержку воевать, скажем так. Но там нужен очень серьезный контингент для того, чтобы пройти вперед, до Черновцов, например. Но, с другой стороны, даже создание угрозы, даже начало боевых действий в Волынской области – в Луцке там вообще народ не живет, только понаехавшие, даже создание угрозы на западной границе, оно уже остановит поставки. Они же ссыкливенькие, эти западники. Если есть шанс, что что-то прилетит, они не поедут», – заявил Казаков.