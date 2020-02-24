24.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Туризм
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Угробленный при Украине Коктебель восстановят. Владельцы шалманов ждут компенсацию


Набережную некогда культового среди культурной элиты Коктебеля очистят от многочисленных шаманов и забегаловок, возникших здесь в 1990-е при Украине, оборудуют канализацию, которая сегодня стекает из поселка прямо в море.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Работы запланированы примерно на двух километров набережной поселка – здесь создадут пять тематических зон, а центром станет дом, в котором жил известный поэт и художник Максимилиан Волошин.

«Если в зимний сезон набережная Коктебеля словно вымирает, то летом по таким улочкам не протолкнуться – хаотичные шалманы, запах шашлыка и зазывалы стали прямой ассоциацией с курортом. Узкие проходы, заборы и киоски напоминают больше заброшенный район провинции. Трудно представить, что за этими магазинами скрывается вид на Черное море. Но после реконструкции этих киосков не станет, кафе тоже снесут, а дом Максимилиана Волошина, известного поэта и художника-пейзажиста, станет сердцем будущей набережной…

Обновленную набережную разделят на пять зон – тихую, спортивную, парковку, фестивальную и культурно-историческую. По всей территории пройдут беговая и вело-дорожка, а вместо павильонов появятся детские площадки», – говорится в сюжете.

Интересно, что коммерсанты, которые сегодня имеют собственность на набережной, – владельцы тех самых уродующих Коктебель шалманов, попадающих под снос, получат компенсацию из госбюджета.

«Нам дали телефоны, адреса, с кем надо общаться по поводу компенсации, чтобы они просчитали компенсацию, экспертную оценку сделали, чтобы компенсировали наши строения и вложения наши тоже. Ну, будем общаться, что делать. Будем общаться, посмотрим, что на что выходит», – заявил предприниматель Сурен Габриелян.

«Все собственники земельных участков, недвижимости и так далее обязательно получают уведомления, и к ним выходит на работу уполномоченная компания, которая определена в рамках конкурсной процедуры и находится с ними во взаимодействии. Если нельзя избежать выкупа той или иной недвижимости, то выкуп будет производиться по рыночной стоимости с возможностью компенсации упущенной прибыли», – подтвердил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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