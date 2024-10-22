Начинать подготовку антироссийских боевиков нужно с младших классов – нацист Корчинский

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинские дети с самого раннего возраста должны мечтать стать военными и отправиться на войну против России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские дети с самого раннего возраста должны мечтать стать военными и отправиться на войну...

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«Нужно начинать с младших классов в школах готовить учеников к тому, чтобы они уже мечтали вступить в военные учебные учреждения, в школах – проводить военную подготовку, учить тактической медицине. Я думаю, с пятого класса. Это нужно каждому украинцу, потому что московская ракета не выбирает, в кого попадать», – трепался Корчинский.

«И агитация, разумеется, нужна. У нас дефицит офицеров, и офицерская военная специальность – это будет наиболее востребованная специальность на Украине в ближайшие десятилетия.

И нужно, чтобы молодёжь понимала, что именно в военных вузах она может получить военное образование, быть полезной своей родине, и полностью реализоваться именно в военной сфере, как и их предки», – добавил нацист.

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