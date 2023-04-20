Начиная СВО, Россия не учла опыт Донбасса – Безсонов

На первом этапе СВО российское командование допускало абсолютно такие же ошибки, какие делали ВСУ в 2014-2015 годах.

Об этом на канале «Консерватор» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле все 8 лет российское командование (это моё субъективное мнение), скорее всего, к войне на Донбассе относилось как к разборке двух африканских племён – катапульты какие-то, копья, камни, рогатки. Вот, мы тут боги на Олимпе, а там индейцы разбираются, а когда будет решение, мы зайдём и всё разрулим. Решение принято, мы зашли, а оказалось… вот так вот получилось Потому что медицины нет, подготовки нет, тактики нет, беспилотников нет, ни хрена нет, и куча ошибок, которые ВСУ совершили в 2014 и в 2015 году – один в один. Колонны, без зачисток соседних посёлков, стройными колоннами, «Зачем эти окопы? Мы через месяц пойдём в наступление, зачем нам окапываться?» и т.п. Логистика? Та какая логистика. Нас запустили, обрезали тыл, мы остались без топлива и без боеприпасов – а что, они решили сопротивляться, что ли, мы не планировали воевать. То есть вот так это всё выглядело. Объективно», – рассказал Безсонов.

Теперь же, по его словам, очень многое поменялось в лучшую сторону, однако почему нельзя было учесть имеющийся опыт, вопрос открытый.

«Сейчас уже, конечно, второй год идёт, бойцы и офицеры матёрые. Слава богу, что были корпуса Донбасса. Если бы их не было, было бы всё очень печально. Сейчас, слава богу, многие офицеры и бойцы набрались опыта, командование сделало правильные выводы, поскольку мы уже видим теперь, что беспилотной авиации уделяется должное внимание. Боеприпасам, новым боеприпасам, барражирующим боеприпасам уделяется внимание, уделяется внимание точному оружию. Сейчас начали делать модули для управления авиабомбами ФАБ-500. Старые советские бомбы, к ним цепляются модули, и они бьют точно, практически как «Хаймарс», только взрывного вещества там раз в 10 больше. Поэтому, в принципе, перемены есть. Но если бы кто-то учитывал опыт… Мы беспилотники начали использовать ещё в Славянске в июне 2014 года. Тогда, по моему, был «Фантом 3». У Моторолы был для разведки, у ВСУшников были такие же «Фантомы», причём и им, и нам их привезли волонтёры. Это была какая-то игрушка квадратная – она что летает? Как бы да, и нормально снимает, всё видно. Поэтому мы тогда ещё это начали использовать, и все эти 8 лет использовали, и гранаты сбрасывали с этих квадрокоптеров, что только не делали. А старший брат, оказывается, просто не учитывал эти нюансы», – добавил эксперт.