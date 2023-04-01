Начинают пробиваться ростки разума: Киевский общественник решился спорить с бандеровскими аксиомами

Вадим Москаленко.  
01.04.2023 17:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Политика, Украина


На международном уровне никакая страна ничего Украине не должна, и даже в идущей против России войне виновато киевское руководство.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил глава общественного движения «SaveФОП» Сергей Доротич, организатор проходивших ранее в Киеве акций протеста представителей малого бизнеса против усиления налогового давления, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На международном уровне никакая страна ничего Украине не должна, и даже в идущей против...

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«Всем украинцам почему-то навязали такой стереотип, что все нам должны. Должны за то, что Будапештский меморандум подписали, хотя там непонятно что пообещали, без терминов, без инструментов, без ничего. Но нам эту мантру навязали», – сказал общественник.

Он подчеркнул, что и в идущей войне против России виноваты сами украинцы, которые за тридцать лет «независимости» не справились с управлением государства.

«Что виноват кто-то другой. Москали виноваты, что пришли, забывая, что мы сами создали такие условия, что – «а как не подобрать то, что валяется под ногами?».

Если экономика никудышная, неспособная, армию развалили, Чонгар разминировали. Заходи, и бери. Да, они негодяи, засранцы, преступники, но свято место пусто не бывает», – сказал Доротич.

Он также прокомментировал религиозный конфликт вокруг запрета УПЦ МП.

«Что касается этого конфликта с церковью московского подчинения – саму проблему создало государство когда фактически все годы нашей так называемой «независимости» закрывали на это глаза. Когда наши государственные деятели вопросы религиозных предпочтений не выносили на полосы своей предвыборной программы.

Я считаю это ошибкой. Когда человек идёт на выборы, он должен откровенно декларировать в том числе и свои религиозные предпочтения. Часть программы должно быть посвящено этому», – сказал Доротич.

«И тогда, когда мы выбираем, мы должны понять, кого мы выбираем. Должны быть чётко задекларированы религиозные взгляды. А то у нас может быть так, что человек с нетрадиционной ориентацией идёт во власть под традиционными лозунгами. Это неправильно.

И тогда мы будем понимать, за кого голосуем – что ты православный, греко-католик, католик, иудей. Скажи откровенно, что ты иудей. Ничего плохого в этом нет. Но когда иудей надевает вышиванку и кричит «Слава Украине», это смешно. И стыдно, и жаль. Это неправильно», – потребовал общественник.

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