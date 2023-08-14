Начинаются проблемы с обслуживанием элитных автомобилей в России

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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России.

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«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», – сообщил дистрибьютер «Известями».

Теперь, говорят в компании, ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — добавил собеседник и издания.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок.

Источник в отрасли, знакомый с ситуацией, основной проблемой называет возросшие сроки ремонта.

«Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», – говорит источник.

В свою очередь Росстандарт не получал сообщений от автомобильных концернов о прекращении отзывных кампаний в России и напомнили, что «неисполнение согласованной программы мероприятий может иметь признаки наличия состава административного правонарушения» — ст. КоАП о непринятии изготовителем мер по предотвращении вреда при обращении продукции.

Тревожной называл ситуацию с блокировкой ПО Mercedes-Benz с точки зрения удобства обслуживания автомобилей вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, по мнению которого, что в скором времени ограничить доступ российским дилерам к своему софту могут и другие концерны.

«Конечно, есть обходные пути. Некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или же обращаются в другие компании, так как чаще всего онлайн-сервисы программируют сторонние организации. Кроме того, часть диагностики «перекочует» в офлайн-режим», – считает Хайцеэр.

Он подчеркнул, что отключение ПО может грозить проблемами с сигнализацией и кодированием ключей от машины.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов объяснил, что до отключения системы Mercedes собирали информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить.

«Надо готовиться к тому, что СТО и дилерам придется изучать стороннее ПО. Я думаю, увеличится поток клиентов в неофициальные СТО, так как они в большинстве своем всегда пользовались сторонними программами диагностики», – прогнозирует Шкуматов.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей, в том числе тех, которые ввезли параллельным импортом, возрастет спрос на более старшие модели и менее «навороченные» транспортные средства.