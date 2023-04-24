Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в Подмосковье

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Украинский беспилотник в очередной раз обнаружили неподалеку от российской столицы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает специализирующийся на происшествиях телеграм-канал Baza.

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«В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки. Беспилотник был обнаружен местной жительницей в лесном массиве недалеко от Ногинска днем 23 апреля. Она сообщила в полицию, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат. Упавшим дроном оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Судя по всему, у него закончилось топливо в баке. Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри», – пишет паблик.

Отмечается, что трехметровый беспилотник, упавший недалеко от Ногинска, предположительно был снаряжен зарядами C-4.

«Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник – пока неизвестно. Беспилотник обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить своего умершего котенка. На обратном пути она и натолкнулась на летательный аппарат. При этом 35-летняя женщина испугалась вызывать полицию (она подумала, что ее могут оштрафовать за то, что она ходила в лес и хоронила там животное). Кроме того, она решила, что это «чья-то игрушка» и просто скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. Уже только спустя два часа, один из участников чата позвонил полицейским», – сообщает подробности Baza.

В свою очередь член российской ВГА Запорожской области Владимир Рогов напоминает обращает внимание, что был оснащен «штатным боеприпасом США – пластичным взрывчатым веществом С-4».

«Ранее такой беспилотник падал под Коломной. У кого-то ещё остались иллюзии, что происходящее на постукраинском пространстве не касается каждого из нас и что пока существует УГИЛ – безопасных мест в России не будет? Или, быть может, остались сомнения, что террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено? Чем быстрее мы избавимся от иллюзий и рассеем сомнения – тем быстрее победим, заплатив меньшую цену за нашу Победу», – приходит к выводу Рогов.