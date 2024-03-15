«Начнем рельсовую войну»: в Киеве предложили забросить сотни диверсантов в РФ

Вадим Москаленко.  
15.03.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Вместо бессмысленного рейда по приграничным территориям Украине следует засылать на территорию РФ залегендированных диверсантов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо бессмысленного рейда по приграничным территориям Украине следует засылать на территорию РФ залегендированных диверсантов....

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«В Теткино не находится такое количество личного состава, которое может как-то повлиять на ход войны. Далее, эта операция никаким боком не заберёт российские бригады из-под Авдеевки или Бахмута.

Ладно, допустим, там действительно собралось до трёх сотен человек. А вам не кажется, что засылка и легализация их на территории России с соответствующими средствами, в том числе и денежными, для начала рельсовой войны, подрыва мостов на территории России, что это было бы намного выгодней для того, чтобы навредить военному потенциалу России?» – сказал Лапин.

«Я не верю в гений Буданова. Этот гений закончился на том, что он положил нашу элиту спецназа во время штурма острова Змеиный, где мы умудрились аж украсть российский «Старлинк», – подытожил майор.

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