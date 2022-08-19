«Начнете загнивать»: У Зеленского пугают Запад победой России

Новости Украины

Украина должна убедить Запад, в том числе Турцию, что если они не будут до победного конца спонсировать киевский режим и передавать вооружения, то Россия победит и установит свой миропорядок.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны объяснять, почему выгодно миру сегодня до конца поддержать Украину и оружием, и деньгами, и консультациями определенными, и даже посредническими функциями, но только в интересах Украины, потому что Россия в нынешнем состоянии, если она не проиграет, то это будет стимулировать и другие авторитарные и тоталитарные страны к этому беспорядку, хаосу. То есть они начнут вести себя более провокационно все, понимаете? Россия начнет более провокационно себя вести. Да, определенные три месяца они тихонько посидят, а потом будут снова реваншистские настроения, типа, смотрите, мы сломали НАТО, мы сломали в Украине весь мир, все оружие натовское», – сказал чиновник.

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«Мы должны выиграть войну обязательно, и западный мир это должен понимать, включая Турцию. Потому что, если Россия даже зафиксирует какие-то территориальные достижения, например, не потеряет Крым, то Россия тогда будет говорить, что она выиграла войну, реваншизм будет большой и мощный, и они тогда будут говорить Европе: «А отдайте нам право командовать вами». И тогда будет намного больше инвестиций в ультраправые течения в Европе, будут попытки захватить парламенты, вмешиваться в выборы, будут попытки купить политическую элиту, а политическая элита Запада будет чувствовать, что она проиграла в Украине. И они будут загнивать, а Россия сможет там моделировать совсем другой уровень хаоса – это нужно понимать, в том числе Турции», – заявил Подоляк.