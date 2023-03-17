«Начни мы СВО в 2014 году – Украина стала бы второй Белоруссией» – военный эксперт

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Тот факт, что России всё равно пришлось начинать СВО, говорит о том, что действия восьмилетней давности, когда Москва пыталась решить конфликт с Западом политически, были ошибкой.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, что бы изменилось, и были бы какие-то кардинальные повороты, если бы СВО началась не в 2022 году, а в 2014-м.

«В 2014-2015 гг. у нас был Иловайский котёл, Дебальцевский котёл, и тогда донецкое и луганское народное ополчение организовало все эти котлы. Мариуполь был тогда под нашим контролем, не надо было его даже брать, мы его сдали тогда. Если бы мы тогда начали не обращать внимания на западные предложения, «Минск» и всё остальное, а двинулись на Запад, не было бы никакой войны. Украина бы стала второй Белоруссией. Потому что тогда власть на Украине была крайне неустойчива, народ Украины ещё не был оболванен, украинские войска тогда были готовы перейти на сторону России в массовом порядке. Достаточно сказать, что всё вооружение первых соединений Народной милиции Донецка и Луганска – это просто перешедшие на сторону народа вооружённые формирования, подразделения и части, и даже соединения ВСУ», – ометил Сивков.