14.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков

764 просмотров

«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса

После смены главы украинской военно-гражданской администрации в Донецкой области, курс на украинизацию только усилится.

Об этом во время пресс-конференции заявил подавший в отставку глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Независимо от того, кто будет (преемником – ред.), сегодня на Донетчине есть ядерное патриотическое ядро, которое, по большому счёту, не сойдёт с курса формирования здесь настоящего украинства. Мы начнём с деток. Старших людей, кроме госслужащих, если они привыкли разговаривать по-русски, нельзя принуждать. Это можно делать только создав условия», – заявил киевский чиновник.

«Когда говорят о борьбе с коррупцией – одних посадили, двое пришли, необходимо создать условия, чтобы сделать невозможными коррупционные действия. Так и тут. Для того, чтобы, в том числе Донетчина заговорила по-украински, необходимо создать условия. И мы это всё сделаем», – уверен Жебривский.