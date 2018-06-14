14.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков
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Донбасс, Киев, Местная власть, Образование, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса


После смены главы  украинской военно-гражданской администрации в Донецкой области, курс на украинизацию только усилится.

Об этом во время пресс-конференции заявил подавший в отставку глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимо от того, кто будет (преемником – ред.), сегодня на Донетчине есть ядерное патриотическое ядро, которое, по большому счёту, не сойдёт с курса формирования здесь настоящего украинства. Мы начнём с деток. Старших людей, кроме госслужащих, если они привыкли разговаривать по-русски, нельзя принуждать. Это можно делать только создав условия», – заявил киевский чиновник.

«Когда говорят о борьбе с коррупцией – одних посадили, двое пришли, необходимо создать условия, чтобы сделать невозможными коррупционные действия. Так и тут. Для того, чтобы, в том числе Донетчина заговорила по-украински, необходимо создать условия. И мы это всё сделаем», – уверен Жебривский.

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