«Начну с очень плохих новостей» – укро-миллионер обратился к «громадянам»
Впереди украинцев ждет отнюдь не светлое будущее.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Новое время» пишет украинский мультимиллионер, владелец фармацевтической компании «Дарница» Глеб Загорий.
Он сразу предупреждает, что хочет начать «с очень плохих новостей».
«Во-первых, мы теряем самое ценное – людей. Массово. Быстро. Непоправимо. Демографическая дыра – не угроза, это уже реальность. Минус 15-20% населения только за первые годы войны. Без людей никакой экономики не существует. Дальше объяснять? Во-вторых, денег нет. План Маршалла XXI века? Мечта. Ресурсов будет не хватать. А дающие каждый доллар нужно будет не «освоить», а конвертировать в производительность, отстоять в институтах. Деньги не появятся только потому, что мы хорошие и на стороне добра», – пишет воротила фарм рынка.
Укро-коммерсант признает: «мы никому не нужны».
«Мир стал циничным и прагматичным. Мы живем в парадигме, где страна стране — волк. «Сообщество цивилизованных наций» — теперь прежде всего экспорт оружия, энергетика, логистика и, конечно, собственные интересы. Помогут? Да. Но ровно так, как это совпадает с их целями. Не больше.
Картина вырисовывается бескомпромиссная: будет Деймос и Фобос, страх и ужас. Туман войны никуда не исчезнет. Разочарование станет нормой. И впереди не светлый туннель, а длинный коридор неизвестности», – прогнозирует Загорий.
Далее он переходит к «хорошим новостям», которые на деле оказываются лишь набором пафосных надежд вроде «Украина истощена, но способна».
«Украина либо будет страной высокой производительности, либо не будет вообще существовать. Среднего сценария не существует», – приходит к выводу магнат.
