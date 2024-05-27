Украинское командование отказывается обеспечивать западной техникой самые боеспособные и опытные подразделения вооружённых формирований Украины, тогда как новые части нередко бросают машины на поле боя. Об этом на канале «Отдушивдушу» рассказал вернувшийся из плена по обмену начштаба бригады «Азов» [запрещен в РФ] Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смотрю на разные другие подразделения и тоже не понимаю, почему у них нет западной техники. Мы всё равно будем делать всё, чтобы её получить. Русские там затрофеили «Леопард», недавно он ездил по Москве, потом, скорее всего, его как-то переделают и отправят против нас или сделают какие-то аналоги, и мы их захватим. И таким образом в «Азове» появятся Леопарды, через «транш России», и нам никто не запретит их забрать.

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Были такие ситуации, когда «Леопарды» стояли «юпики» [(YPR-765/M113] – ред.) и не помню, какие БТРы, в серой зоне, некоторые подразделения побросали. Я просил их забрать с «серяка», и нам запретили. Я даже договаривался, что давайте я их заберу, пока мы в районе выполнения боевых заданий будем их использовать, а потом я их отдам, когда мы будем выходить с «передка». Нет, мы заберём-заберём», – пожаловался «Тавр».

«Прикол в том, что я не понимаю, что некоторые бригады, которые старые, более обученные, чем новые, например, ДШВ 95-ка. В 95-ке нет «Леопардов», нет «Абрамсов», а это ни фига себе десантура, а десантура у нас ни хрена себе! Я не понимаю, почему их обделили. Посмотрим, не всё сразу, в любом случае мы будем делать максимум, чтобы их получить», – добавил Кротевич.