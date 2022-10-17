Начштаба «Азова»*: Удивительно, Стрелков такое говорит, а с ним за это ничего не происходит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина воюет не с «чмонями» или неподготовленными людьми, как это преподносит киевская пропаганда, а с армией государства, которое ещё никому не удавалось уничтожить.

Об этом на YouTube-канале «Ходят слухи» заявил вернувшийся на Украину в результате последнего обмена пленными начальник штаба признанного в РФ террористическим нацистского полка «Азов» Богдан Кротевич «Тавр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я Гиркина (экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков – ред.) не смотрю, его называют украинским агентом в РФ, и всем советую не смотреть именно российские или сепаратистские телеграм-каналы и так далее. Вот оно негативно влияет именно на мозг, вы просто поддаётесь пропаганде врага. Мне как военному непонятно, что он такое говорит, а с ним ничего не происходит. Таким образом, может проводиться следующее: он как бы говорит то, что нам нравится, политику нашего государства берёт, а он как бы русский, и он может в своих месседжах, которые нам как бы нравятся, закидывать какие-то меседжы от той стороны. Это пропаганда, это неглупые люди, они знают своё дело. Это, как говорит Гордон (киевский пропагандист – ред.), «Гиммлер в других обличиях», – рассуждал нацист.

«И что вы предлагаете? Не говорить, что мы воюем против каких-то «чмонь», неподготовленных людей?», – удивилась интервьюер.

«Да. Я предлагаю не говорить, что мы воюем против «чмонь» или неподготовленных людей. Мы воюем против РФ, которую ещё ни одна страна не уничтожила», – ответил боевик.

*- организация, запрещенная в РФ и признанная террористической