Наци атаковали знаковый для православных паломников монастырь

24.04.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

От угроз — к преступлению. Сегодня ночью неизвестные закинули на территорию Свято-Успенского Одесского мужского монастыря бутылки с «коктейлями Молотова». В результате чего огонь уничтожил монастырские постройки площадью 1500 кв. м.

Правоохранители заявили об «умышленном поджоге», совершенном во время богослужения.

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По сообщению пресс-службы Одесской епархии, сначала, около 00.40 «неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107». Однако огонь своими силами с помощью огнетушителей ликвидировали послушники храма.

Но в это же время начался пожар в хозяйственной части. «Насельники (послушники, — ред.) монастыря, заметив еще одно возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану и через семь минут прибыли первые расчеты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Также на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС».

Только к четырем утра пожар был локализован. Жертв нет, но во время тушения, помогая пожарным, пострадал 46-летний послушник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого госпитализировали со сломанной ногой.

«Это был умышленный поджог, — сообщил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех. — Мы обнаружили три очага возгорания — два авто и хозяйственная пристройка, в которой раньше был коровник».

Собственно, строительство коровника только было завершено и, по счастливой случайности, туда не успели завести животных. А так как на месте ремонтных работ оставались горючие дрова, сено, лаки и краска, это способствовало распространению огня. То есть поджигатель знал, что делал.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, — сообщил начальник одесского отделения полиции Киевского района Вячеслав Барба. — Следствием рассматриваются несколько версий происшедшего, одна из которых — поджог».

Одесская епархия уже выступила с официальным обращением к правоохранительным органам: «На протяжении двух последних недель происходят пожары в монастырях и храмах УПЦ.

12 апреля, 2020 года — Свято-Успенский мужской монастырь с. Липки, Гощанский район Ровенская область.

15 апреля, 2020 года — храм святой мученицы Параскевы с. Лукавцы, Выжницкий район, Черновицкая область.

21 апреля, 2020 года — Гамалиевский женский монастырь священномученика Харалампия Шосткинского района Сумской области.

24 апреля 2020 года — пожар в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Убедительно просим правоохранительные органы Украины обратить внимание на данные факты!».

Основанный в 1824 году Свято-Успенский Одесский мужской монастырь является не только известнейшим местом паломничества православных со всего мира, но и архитектурно-историческим достоянием.

Напомним также, что угрозы в адрес украинских церквей Московского патриархата (МП) со стороны радикальных националистических организация обострились во время предвыборного томос-тура Петра Порошенко, когда представители приходов отказывались переходить под юрисдикцию украинской автокефалии. В то время погромы, поджоги и прочие акты вандализма в храмах МП были обыденностью. Сейчас же конек радикалов — якобы нарушение карантина. И многие отождествляют происшедший пожар именно с этим фактом.

Что же касается пожаров, то одесситы не перестают связывать череду огненных катастроф с так и не расследованной трагедией 2 мая. После которой огонь унес человеческие жизни на пожарах в детском лагере «Виктория», в психиатрической больнице, гостинице «Токио Стар», экономическом колледже… К сожалению, этот ряд можно дополнять. В то время как чудовищные события «Одесской Хатыни» так и остаются не расследованными, а виновные в массовой гибели людей находятся на свободе. Таким образом новая Зе-команда приняла и на свои руки кровь, пущенную «попередниками» — что с юридической, что с общечеловеческой точек зрения.