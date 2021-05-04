Наци объявили награду за информацию о местонахождении рэппера Басты в Киеве

04.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские нацисты объявили охоту на популярного российского исполнителя Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом «Баста». Ранее он был замечен в элитном киевском ресторане «Mocco» на Крещатике.

Об этом в на своей странице в соцсети заявил киевский блогер Руслан Кошовенко, сочувствующий боевикам АТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кошовенко, когда он попытался снять на видео Вакуленко, на него выдвинулись его охранники, которые под угрозой физического воздействия, заставили удалить запись.

«Сюда прибыл «Баста», российский певец, который неоднократно выступал в Крыму. Вот так, СБУ, всем как-то все равно. На меня могли только что совершить нападение, ведь я начал снимать, тут один парень по имени Юрий начал снимать «Басту» и силовые такие парни, спортсмены вышли, начали его слегка метелить, потом подошли ко мне, обзывая матерщиной на московитском языке. Начали ко мне обращаться и сказали удалить видео или разобьют телефон.

Я был вынужден сделать это а-ля по собственному желанию. Их четверо, они реально мощные парни. Когда увидели мой шеврон, как я одет, спросили, где я воевал. На что я сказал, что не воевал. Говорят: «Это мы воевали, а ты иди отсюда», – заявил Кошовенко.

В свою очередь, подозреваемый в убийстве и сидящий под домашним арестом одесский неонацист Сергей Стерненко объявил награду за «голову» «Басты».

«Василий Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму. Сам он не признавал, что нарушал наш закон. Однако, срок действия на запрет въезда для него уже прошел. Но есть еще одно очень серьезное основание запретить въезд – «Баста» выбирал лучшую песню о Крымском мосте, незаконно построенном оккупантами. Припев песни «столь желанный Крымский мост соединил два берега России».

Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма является прямым основанием не пускать его в Украину как лицо, угрожающее национальной безопасности. Это не моя позиция. Это в соответствии с законом. И СБУ об этом знала. Но его же пустили…

Суммарно за информацию о перемещении и пребывании гражданина РФ Василия Вакуленко «Басты», который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около $1000. Боюсь, так «Баста» скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно», – написал Стерненко в своем блоге.

Напомним, в 2017 году СБУ запретила Вакуленко въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма, но в прошлом году срок запрета истек. У артиста запланированы концерты в киевском клубе Stereo Plaza. В связи с этим одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко направил в СБУ депутатский запрос с требованием снова запретить ему въезд в страну.