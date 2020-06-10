Наци объявили о бандеризации Зеленского

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Если из президента Украины Владимира Зеленского не получится сделать приверженца бандеровщины, то придется отстранить его от власти.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная моя задача – зеленая власть должна уйти как можно быстрее. Чем быстрее они уйдут, тем меньше вреда успеют натворить. Пока не исчерпаны все демократические варианты, я буду работать в демократическом поле… Задача – сделать из Зеленского украинца, а еще лучше – сделать бандеровца. Если мы это сделаем, то будет хорошо тогда, я буду считать свою миссию выполненной. Если мы этого не сделаем, значит, мы должны сделать так, чтобы он быстрее ушел и, как говорится, свято место пусто не бывает», – заявил Лапин.