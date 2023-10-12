Было время, когда европейскую политику творили титаны. Можно по-разному относиться к таким фигурам прошлого, как канцлеры Конрад Аденауэр, Вилли Брандт и Гельмут Коль, как президенты де Голль, Миттеран или Ширак, как премьер-министры Маргарет Тэтчер или Улоф Пальме. Но даже их непримиримые идейные оппоненты не могут отрицать исторический масштаб перечисленных и оставшихся за кадром личностей.

Время шло, на смену харизматикам и титанам шли серые пиджаки, посредственности, фамилии которых не задерживались в памяти избирателей по причине скудости свершений сменявших друг друга бюрократов. А затем и вовсе европейский политикум измельчал настолько, что запоминать фамилии мелькающих как в калейдоскопе политиков-однодневок нет никакого смысла. А сами политики превратились в коверных клоунов, зарабатывающих баллы на искусственном эпатаже или на громких скандалах.

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Центр реальной власти в «демократическом» Евросоюзе постепенно смещается с выборных фигур, несущих формальную ответственность перед избирателями, в толщу никем не избираемых и никому не подотчетных евробюрократов, еврокомиссаров и чиновников рангом помельче, которые диктуют народам Европы как им жить, регламентируя все вопросы, ранее относившиеся к компетенции суверенной национальной политики европейских стран. Да так, что пресловутое советское Политбюро удавилось бы от зависти.

Не зря же в последние полтора десятилетия критики ЕС все чаще именуют его «евросовком», отсылая к не самым лучшим сторонам советского опыта гиперцентрализации, когда в Москве решали, какие гвозди нужно производить в Ташкенте.

По мере расширения ЕС на восток растет и список стран, народы которых берутся поучать через губу брюссельские бюрократы. Растет и количество конфликтов евроцентра с относительно старыми членами ЕС из числа восточноевропейцев – теми же венграми, поляками или словаками.

Украина стоит в той же очереди, но отличается от своих более гордых и уважающих себя соседей полнейшим раболепием перед новоявленным начальством из брюссельского обкома, готовностью распластаться и исполнить любую прихоть и любой каприз европослов и финансовых доноров.

Такое отношение снизу вверх поощряет европейских политиков к хозяйской тональности в отношении народов, судьбы которых они берутся решать на десятки лет вперед. При этом длительное тесное взаимодействие с украинскими неофитами приводит к неожиданному результату в виде двух встречных процессов.

Не только европейское влияние проникает на украинскую почву, но и украинская, если ее можно так назвать, политическая культура, как вирусная пандемия проникает в поры европейской политической жизни, вытесняя остатки того здорового, что еще осталось в Европе от эпохи политических титанов и делая нынешних европейских политических пигмеев такими же злыми клоунами, как и их украинские коллеги.

Одним из наиболее наглядных проявлений этой специфической «украинизации» Европы стала кампания по дискриминации россиян, в отношении которых официально взяты на вооружение принципы коллективной вины и коллективной ответственности. Похоже на то, что европейские правительства буквально соревнуются друг с другом (с подачи Брюсселя) в том, кто изощреннее ущемит права и свободы российских граждан.

Тут и визовые ограничения, и разнообразные санкции и – с недавних пор – запрет на въезд в ЕС авто с российскими номерами, и конфискация предметов потребления на границе. О продолжающихся попытках «культурной отмены» России я даже не говорю. Как и о бесконечном потоке воинственных коллективных антироссийских резолюций европейских институций и индивидуальных русофобских спичах отдельных европолитиков и еврочиновников.

Впечатление такое, как будто назначив русских «евреями современности» – деятели современной европейской политсцены взялись воплотить наяву и разом все штампы русофобской пропаганды последних нескольких столетий и одновременно – все самые худшие подозрения о Европе, бытующие среди самих россиян.

Сторонние наблюдатели за этим процессом самофашизации Европы справедливо отмечают, что добровольное копирование украинских практик не может не привести к аналогичным последствиям для самих европейцев.

«Украина тоже начинала с русофобии, а закончила потерей государственности, половины населения страны, территорий, крахом экономики», – предостерегает видевший все этапы этой печальной трансформации собственными глазами и переживший их на собственном политическом опыте украинский оппозиционер в изгнании Виктор Медведчук.

«Классический нацизм начинается с того, что определенные политические силы призывают грабить и издеваться над различными группами людей, а государство предоставляет им такую возможность, делая беззаконие законом», – отмечает лидер «Другой Украины», проводя параллель между всплеском русофобии в нынешней Европе и подьемом нацизма в Европе столетней давности – когда к власти там одна за другой приходили силы, идеология которых позднее была осуждена в Нюрнберге.

Причем, рвались к власти они, эксплуатируя тезисы о мнимой «угрозе с востока», до боли похожие на нынешнюю риторику Боррелей, ван дер Ляйен, Шарлей Мищелей и прочих политических клоунов, наиболее откровенные из которых договорились уже до идеи концлагерей для русских, как это произошло недавно с чешским президентом Петром Павлом.

Столь явных параллелей с тенями позорного прошлого эти господа пока еще стесняются, и, попадая в такие истории, начинают юлить и делать вид, что их неправильно поняли. Зато их украинские братья по разуму уже давно отбросили ложный стыд и без стеснения поучают мировую общественность, что, например, «сама по себе служба в СС не является поводом для осуждения».

Как скоро европейские политики при нынешней тенденции морфируют в полное подобие киевских – вот тревожный вопрос, который пока что остается открытым.