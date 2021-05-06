Наци разжигают сербофобию в Черногории

06.05.2021, Белград, Алексей Топоров

На пасхальной неделе черногорские националисты осквернили храм СПЦ, уничтожили баннер сербской партии и пытались препятствовать сербским туристам отдыхать на побережье Черногории.

При этом большинство черногорского населения продолжает относится с симпатией к сербской родне.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», националисты, приближенные к Демократической партии социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукновича и прихожане раскольничьей Черногорской православной церкви на пасхальной неделе совершили ряд громких инцидентов сербофобской направленности. В частности, они нанесли сербофобские надписи на врата старинного храма святого Николая в Которе, и напали на жену священника Ивану Кривокапич, пытавшуюся остановить их. Четверо хулиганов-комитов, впоследствии были задержаны прибывшим экипажем полиции.

«Церковь Святого Николая и, вероятно, гораздо более старая церковь Святого Луки, что примыкает ней, не помнили подобного отношения в своей истории, – говорится в сообщении по случае Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви. – Мимо них прошло много злонамеренных людей, среди которых были солдаты вражеских армий, но никто из них не осмелился сделать что-то подобное в Пасху, в самый торжественный день этих церквей.

Безумие в Черногории начало принимать невообразимые формы церковной фобии и сербофобии, и оба этих типа самым жестоким образом реализовались в поступках и словах несчастных исполнителей этого преступления против церкви и женщины, которая смело противостояла им. Хотя преступники, несомненно, несут личную ответственность (в том числе юридическую) за свои бесчестные действия, они являются лишь естественным следствием агрессивной и экстремистской риторики, которая на протяжении десятилетий постоянно и безнаказанно распространяется против Сербской Православной Церкви».

Аналогичные события произошли в Херцег-Нови, где на одном из сербских домов было написано «Е…ь твою сербскую мать!». Впоследствии на уличном стенде администрации города под девизом «Ни левые и ни правые. Администрация Нови» с изображением градоначальника Стевана Катича был написан усташеский призыв времен Второй мировой войны «Сербов на вербы!», а у самого мэра «выколоты» глаза.

«ДПС со своими помощниками из противоположной половины политической сцены пытается изо всех сил спровоцировать конфликты и нетерпимость в Херцег-Нови, который имеет репутацию мирного города, – говорится в заявлении управляющей городом коалиции «Ни левые и ни правые». – Мы призываем жителей Херцег-Нови и Черногории не позволять им творить подобное. Мы призываем граждан Херцег-Нови и Черногории игнорировать черногорских радикалов, чей почерк мы узнаем во всех посланиях ненависти, независимо от того, кому они адресованы».

Наконец, в канун майских праздников комиты начали писать в соцсетях жителям Сербии, намеревавшимся навестить своих черногорских родственников и отдохнуть на морском побережье, что им «тут не рады» и всячески угрожать. Тем не менее, с началом выходных Черногорию захлестнул большой поток туристов из Сербии. И достоянием общественности стал инцидент, когда на автомобиле с номерами сербского Валево, припаркованном у гипермаркета в Будве, неизвестные оставили надпись «Смерть сербам!».

«Это просто продолжение антисербской истерии в Черногории, но, к счастью, большинство черногорских граждан тепло приветствуют братьев из Сербии, а сербы никогда не отличались трусостью», – комментирует произошедшее портал черногорских сербов in4s.