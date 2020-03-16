Наци угрожают атаковать Раду в противогазах и химзащите

16.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Около полутора десятка представителей националистических организаций и сочувствующих собрались под Верховной радой с требованием к украинскому парламенту отправляться на карантин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Митингующих опасаются, что Рада воспользуется запретом на массовые акции и примет закон об открытие рынка земли или согласует условия для проведения выборов в ЛДНР.

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Если парламент не уйдет на карантин, националисты грозили выйти под здание Рады 19 марта группами по 199 человек в «противогазах, респираторах и химзащите».

«Всем понятно, что вялая, даже никакая реакция Минздрава на ситуацию с коронавирусом вызвана только для того, чтобы отыгрывать чьи-то интересы, и это точно не наши с вами интересы, не Украины и украинцев, – заявил руководитель киевского отделения неонацистской группировки «Нацкорпус» Сергей Тамарин. – Цель ясна: распродать всё, что не было распродано. Но мы здесь собрались, чтобы призвать власть быть последовательной в своих решениях и точно так же, как они предлагают украинцам придерживаться правил безопасности, идти самим на карантин. Отсутствие такой реакции будет воспринята нами как провокация, которая вызовет за собой дальнейшие меры. Слава нации!»

Националиста поддержал представитель ВО «Свобода» Юрий Сердюк.

«Вирус путинизма и госизмены убивает больше украинцев, чем сейчас убивает коронавирус. Банкет во время чумы, по нашему мнению, неприемлем! Не защищать граждан, а собираться в Верховной раде, чтобы дерибанить остатки госсобственности неприемлемо! Государство должно работать в условиях пандемии, потому что нас держит война, но исключительно для решения вопросов преодоления пандемии, недоведения ситуации до катастрофической и вопросов нацбезопасности и обороны», – заявил Сердюк.

К его словам присоединился руководитель киевского отделения «Свободы» Игорь Сабий.

«Он (Зеленский – ред.) нас не понимает, и потому мы к нему обращаемся с требованием сделать всё, чтобы его команда в Верховной раде не пользовалась тем, что у нас угроза, не пользовалась страшной ситуацией на Украине, а всё-таки взяла пример у своих канадских коллег, потому что канадский парламент ушёл на карантин до 20 апреля, взять пример и пойти на карантин», – посоветовал националист.

«Мы заверяем, что если Верховная рада, президент не прислушаются сейчас к украинскому народу, то 19-го, в четверг, всё равно украинцы будут под Верховной радой! В масках, противогазах, респираторах, в химзащите, в чём угодно! Будем стоять группами по 199 на расстоянии двух метров, чтобы никто нам не пришил никакой политики и распространение какой-то заразы и будем протестовать, и отстаивать свои права», – угрожал Сабий.

Националист радикальной группировки «Демократическая сокира» Юрий Гудименко зачем-то пришёл на акцию с ребёнком.

«Мы придерживаемся немного других вопросов, в отличии от большинства, стоящих рядом с нами, мы за свободный рынок земли и так далее. Но мы считаем, что каждый человек, каждая политическая сила имеет права выразить эту мысль, имеет право выйти на протест и быть услышанным. Если власть лишает этого права, то, конечно, мы будем стоять рядом, несмотря на любые другие идеологические разногласия», – заверил Гудименко.

Кроме того, руководитель ОО «Дело общин» Александр Погребинский пообещал подключить к акции боевиков «АТО» и «ветеранов».

«Под прикрытием коронавируса нам хотят завести и сделать инъекцию мира, но почему-то постоянно недоговаривают, что имеют в виду Русский мир. Мы все хотим мира, особенно те, кто прошёл войну. Так вот, хочу предупредить, что ОО «Дело общин», участники войны, ветеранские организации никогда в жизни не допустят инъекцию Русского мира через законодательство и парламент, я имею в виду выборы на Донбассе и легализацию через какие-то сивошьи платформы, никогда не допустят распространения русской заразы и русской эпидемии тут, внутри страны.

И если власть думает, что остановит нас или другую общественность коронавирусом, то она глубоко ошибается. Нас не остановили ни русские танки, ни «Грады», тем более зелёная власть нас не остановит. Слава нации!» – заявил Погребинский.