Наци в ужасе: на канале Пинчука обнаружили «язык оккупанта»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны жаловаться на телеканал СТб, в эфире которого продолжает звучать русский язык.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы украинских националистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Канал «СТБ» оборзел уже очень. С 7.45 и до 19.00 на канале сегодня показывают «Битву экстрасенсов», где звучит язык оккупанта. Реплики так называемых «экспертов» московским языком – не озвучиваются. Даже субтитров уже нет. Типа мы обязаны знать язык Путина и России», – негодует юрист.

«Жесть полная. Вроде и войны нет», – добавляет Смолий.

Он призывает своих подписчиков заходить на страницы канала в соцсетях и требовать «убрать московский язык из эфира телеканала».

«Мы в Украине, надо это напомнить каналу!», – резюмирует автор.