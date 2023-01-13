Наци в ужасе: на канале Пинчука обнаружили «язык оккупанта»

Игорь Шкапа.  
13.01.2023 14:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, СМИ, Украина


Украинцы должны жаловаться на телеканал СТб, в эфире которого продолжает звучать русский язык.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы украинских националистов.

Украинцы должны жаловаться на телеканал СТб, в эфире которого продолжает звучать русский язык. Об...

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Канал «СТБ» оборзел уже очень. С 7.45 и до 19.00 на канале сегодня показывают «Битву экстрасенсов», где звучит язык оккупанта. Реплики так называемых «экспертов» московским языком – не озвучиваются. Даже субтитров уже нет. Типа мы обязаны знать язык Путина и России», – негодует юрист.

«Жесть полная. Вроде и войны нет», – добавляет Смолий.

Он призывает своих подписчиков заходить на страницы канала в соцсетях и требовать «убрать московский язык из эфира телеканала».

«Мы в Украине, надо это напомнить каналу!», – резюмирует автор.

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