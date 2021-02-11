Наци в ужасе: «Проспект Бандеры вновь стал Московским»

11.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Киевского городского совета о переименовании ряда улиц и переулков столицы, которое было принято в июле 2016 года.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, незаконным суд счел переименование Московского проспекта в проспект им. Степана Бандеры, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова – в переулок Евгения Гуцало, улицу Баумана – в улицу Януша Корчака и улицу Кутузова – в улицу Генерала Алмазова.

При этом суд отказал в признании противоправными действий Киевского горсовета при принятии этого решения и постановил вернуть истцу за счет бюджета города сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 гривен.

Решение суда в своем блоге прокомментировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и процитировал слова одного из нацистских деятелей, в честь которого была названа улица в Киеве.

«Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция» Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Решение принято по иску организации «Общественный контроль и порядок». Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 грн. за непредоставление данных для судебной экспертизы.

«Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!», – писал генерал Михаил Емелянович-Павленко, в честь которого переименовали одну из центральных улиц Киева», – написал Долинский.

Решение суда огорчило националистов, которые только начали верить в президента Владимира Зеленского после его санкций в отношении ряда телеканалов.

«Проспект Бандеры вновь стал Московским. Решение ОАСК. Кто там говорил о «патриоте Зеленском», – написал в своем блоге украинский националист, юрист Андрей Смолий.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает, что решение о возврате прежних названий улиц окончательно принято не будет: «Придет весна и апелляционная инстанция отменит решение ОАСК, которое кстати в силу не вступило и не вступит, оставив проспект Бандеры и Емельяновича-Павленко в покое».