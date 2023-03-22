Наци в восторге: в Одессе взрывная волна повредила монастырь Московского патриархата

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Патриотичный вой о ракетном обстреле Одессы опять вылился в несколькочасовое молчание военного руководства.

При этом мощнейший взрыв сотряс весь город, а жители видели и работу ПВО в небе, и падение осколков, и последующий после этого пожар.

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«Около 19:40 21 марта в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря». Вместе — к победе!», — первое, что сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

В Одесской районной военной администрации добавили, что «есть попадание, в результате которого частично поврежден жилой дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован».

Однако очевидцы заметили, что пожар разгорался в районе Школьного аэродрома.

По версии телеграм-канала «Одесские катакомбы, «считается, что налет дронов-камикадзе по крымскому Джанкою осуществлялся с аэродрома «Школьный».

Инсайдерской информацией поделился и паблик «Типичная Одесса»:

«Итоги по Школьному аэродрому: прилет был, поврежден склад сборки БПЛА (это именно склад-цех финишной сборки и компоновки взрывчатыми веществами, второй и третий склады в силу своей отдаленности — не пострадали). Повреждены близлежащие строения (пока три здания, предварительно одно — здание Свято-Иверского монастыря, остальные — жилая застройка).

Кроме того, паблик сообщил о двух погибших военных и четырех раненых (по состоянию на поздний вечер 21 марта) — «достоверно известно, что среди пострадавших есть церковнослужители».

Несмотря на то, что такая информация — указание точек прилета, демонстрация кадров последствий — считается на Украине недопустимой, нацистский тг-канал «Думская», принадлежащий нардепу Алексею Гончаренко, первым выложил в Сеть фотографии разрушений на территории монастыря.

Подпись под снимками гласила:

«Вследствие ракетного обстрела пострадало общежитие послушников одного из православных монастырей Московского патриархата».

Между тем, в «Типичной Одессе» написали:

«Из Киева уже дана команда подготовить «яркий» репортаж по разрушениям в Серафимовском храме (Свято-Иверский монастырь), где акцент будут делать на религиозную тему. Хотя при этом никто не будет упоминать, что через забор в 12 метрах западные хозяева нынешней власти устроили цех по сборке БПЛА-камикадзе».

А еще очень примечательно будет посмотреть на нацистские отродья, которые будут жалеть служителей Московского патриархата, которых они уже год изводят обысками и сажают в тюрьмы. Впрочем, для разгона истерики провластные одесские СМИ уже процитировали «правильно мыслящего» архиепископа Южненского Диодора, викария Одесской епархии УПЦ МП:

«Сегодня произошло для нас чудо Божье. Мы почувствовали на себе покров Божьей матери, потому что, несмотря на достаточно серьезные повреждения, все, что важно для жизнедеятельности нашего монастыря — храмы, иконы и люди — остались целыми. Трое пострадавших имеют легкие повреждения. Мы неоднократно заявляли, что осуждаем российскую агрессию против Украины и украинского народа, поэтому для нас честь пострадать вместе с украинским народом».

Ну да, и, видно быстро перейти в Киевский патриархат.

К слову, очевидцы анонимно пишут в телеграм-каналах, что случившееся — это последствия взрывной волны ПВО и попавших в общежитие монастыря осколков. Впрочем, как всегда. А вот каких вселенских масштабов достигнут спекуляции на монастыре со стороны нацисткой пропаганды, остается только догадываться. Впрочем, скоро узнаем.