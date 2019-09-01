Нацификация продолжится: Избиратели Зеленского обманывали сами себя

01.09.2019, Варшава, Владимир Гладков

С победой команды Владимира Зеленского поменялись отдельные личности и массовка в Верховной Раде, однако идеология у власти осталась прежней.

Об этом во время прямого включения из Польши в эфире канала «News-Front» заявил руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня шокировал один новоизбранный депутат, который сказал журналистке: «Вы извините, я пока ещё не овладел родной «мовой», со мной занимается репетитор, поэтому я говорю на языке агрессора, но я обязательно «мову» выучу».

И таких там, в «Слуге народа», процентов 80-90, и они же, их лидер, «слуга народа» номер один в Верховной Раде, выключает микрофон депутату от «Оппоплатформы», который на украинском и русском языке пытается донести простую мысль: ребята, у нас многонациональная страна, мы единый народ, но мои избиратели говорят на русском языке, и я не могу их предать. И Разумков тут же «вырубает» этого депутата», – отметил ведущий программы, крымский журналист Сергей Веселовский.

«Так и будет, потому что идеология не поменялась. Поменялись отдельные личности, поменялась массовка в Раде, но не поменялась идеология у власти», – прокомментировал ситуацию Хавич.

«Они все подтверждают, что будут и дальше выступать за запрет российских социальных сетей и любого русскоязычного контента на Украине. И первые лица власти, и те, кто будут осуществлять эту политику, они не скрывали этого даже перед президентскими выборами.

То есть, люди, которые голосовали за них и рассчитывали, что что-то изменится в гуманитарной, информационной сфере, они сами себя обманывают, потому что всё было чётко сказано и перед президентскими, и перед парламентскими выборами. То есть, нацификация продолжится. Как сказал Зеленский 16 апреля 2019 года, «Бандера – герой, это нормально и классно». Ничего с тех пор не изменилось», – добавил политолог.

При этом он подчеркнул, что то же самое обстоит и с «внутренней оппозицией» во фракции «Слуга народа».

«Даже Бужанский – товарищ, который косит под внутреннюю оппозицию, но при этом топчется по Георгиевской ленте, он как-то абстрактно рассказывает о коллаборантах и против своего лидера, который говорит, что Бандера герой, и это классно, – не выступает», – констатировал Олег Хавич.