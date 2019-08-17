17.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Нацики «Айдара» отравились поганками, приняв их за галлюциногены

Украинские боевики националистического подразделения «Айдар» отравились ядовитыми грибами, приняв их за галлюциногенные.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 15 августа, девять боевиков из 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады ВСУ получили отравление после употребления в пищу грибов. Семь пострадавших отправлены в госпиталь Северодонецка, двое других в критическом состоянии – в Харьков, при этом врачи не дают оптимистичных прогнозов по их выздоровлению.

«По официальной версии, боевики отравились во время приема пищи, употребив консервированные грибы, полученные от местных жителей. В связи с этим в подразделении сейчас работает комиссия штаба тыла «ООС» с целью выяснения, как на стол военнослужащих попали продукты не со склада», – рассказал Даниил Безсонов.

«Однако, по достоверной информации, полученной из 24-го батальона, все боевики отравились из-за того, что употребили в пищу грибы, присланные одному из боевиков под видом галлюциногенных, но оказавшихся просто ядовитыми», – добавил представитель оборонного ведомства.

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