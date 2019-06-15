Нацики «Азова» под свастикой отпраздновали пятилетие зачистки Мариуполя

15.06.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Боевики нацполка «Азов» совместно с украинскими силовиками из других подразделений провели в Мариуполе торжественные мероприятия в честь пятилетия второго по величине города ДНР под контроль Киева.

Помимо церемоний награждения и марша с показом техники, в городе также планируется праздничный концерт украинских исполнителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что накануне в Администрации президента Украины заявили о том, что Владимир Зеленский посетит Мариуполь, однако информации о его присутствии на праздновании нет.

«Слава Украине! Друзья, мы сегодня празднуем первый, ещё несерьёзный юбилей – пятилетие освобождения Мариуполя…С первого дня мы чувствовали поддержку людей. Безусловно, не будем врать, что всех, что это была тотальная поддержка, но она была, и она была мощной…

Армия и силовой компонент – исключительно они могут дать нам возможность вернуть тот долг, который у нас есть перед людьми, вернуть украинцам Донецка Украину, а тех, кто оказался в вынужденной эмиграции вернуть домой», – заявил основатель «Азова», главарь политического крыла полка «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«Будет день не освобождения Мариуполя, а будет дата освобождения украинского Донбасса. С верой в победу, с верой в Украину, с праздником вас, мариупольцы. Слава Украине!» – поздравил Билецкий.

После речи «белого вождя» прошла церемония награждения отличившихся боевиков грамотами и личным оружием.

«Служу украинской нации! Погибшим героям Украины трижды: слава, слава, слава! Помним!» – кричал один из награждённых.

Среди участников мероприятия был замечен замначальника Нацполиции Украины Вадим Троян, и глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць, мэр Вадим Бойченко, а также близкий к Ринату Ахметову украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Далее боевики прошли маршем по главной улице, где кроме прочего была выставлена военная техника. Также были развёрнуты агитационные палатки и стенды с иллюстрациями на милитаристскую тематику, дети расписывали красками стрелянные гильзы от крупнокалиберного оружия и фотографировались в военной экипировке.