Нацики бьют тревогу: горсовет Ирпеня запасается российскими флагами

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В городе-спутнике украинской столицы Ирпене местные украинские националисты с возмущением наблюдали, как в здание горсовета выгружали из фургона гирлянды из воздушных шаров цвета российского триколора.

Соответствующая видеозапись была размещена в группе Facebook «Всемирно-Броварское телевидение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на вопросы националистов о том, зачем в мэрию заносят «российские флаги», водитель фургона пояснил, что снимается кино, однако такое пояснение не устроило искателей «зрады».

«Если следующую сессию во вторник опять случайно начнут с гимна России, это значит нормально, будет такой посыл нашим соседям: «Мы с вами, мы ждем», – заявил один из активистов.

При этом репортаж местных «патриотов» вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Наравне с возмущенными требованиями «вызвать СБУ» некоторые комментаторы выразили недоумение, какое преступление кроется в разноцветных шарах.

«Так что, синий, красный и белый цвета отменить. Не надо совсем уже с ума сходить», – считает Татьяна Бабина.

«В Ирпене снимают очередной фильм. Ни для кого не секрет, что к нам приезжают разные режиссеры снимать сюжеты для своих фильмов. Эти шары, как атрибут для съемки. Воскресенье, выходной день у работников мэрии. Если авторов так возмутило то, что шарики не тех цветов, почему ничего не предприняли?? Даже не позвонили никому! А зачем? Главное снять сюжет про «сепарский» Ирпень! Теперь смотрите на всех говноканалах страны! В мэрии никаких шариков нет!», – заявил пользователь Светлана Мишина.