Нацики и пацики. Как рэкетир и убийца едва не стал «Зе-главным по Одессе»

23.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Тут народ волнуется, недоумевает и негодует. Мол, как такое вообще возможно – предлагать осужденному по тяжким уголовным статьям Сергею Стерненко руководящие должности в СБУ? Вот, кем надо быть, чтобы дойти до такого позора?

Обращены эти негодующие инвективы, как вы уже догадались, к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Потому как именно он, по словам самого Стерненко, делал криминальному активисту столь заманчивые кадровые предложения.

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Со стороны, конечно, все это похоже на скверный анекдот. Особенно, если учесть заявленную со слов Стерненко мотивацию Зеленского, а именно – желание сэкономить на государственной охране такого важного для Украины человека, как обвиняемый в умышленном убийстве мелкий одесский рэкетир.

Типа, зачем зря тратить деньги, если можно сразу поставить фигуранта «главным по Одессе», чтобы он в этом качестве «помогал стране». То есть, делал то единственное, что он, судя по всему, умеет- то есть, боролся с Россией – уже не на общественных началах, а на зарплате.

Но анекдотом это выглядит только для тех, кто незнаком с украинскими постмайданными реалиями. Страна упорно движется к некоему подобию сословной системы, в которой высшая каста, «белая кость» и новоявленная шляхта – это участники Майдана, активисты живущих на деньги от западных посольств грантовых организаций, ветераны т.н. «АТО» и волонтеры (под этим словом на Украине понимают тех, кто крупно нажился на пропаганде войны).

Именно перечисленные граждане составляют первый сорт и являются кадровым резервом для заполнения вакансий во власти и около нее. Так было при Порошенко, так осталось и при Зеленском, несмотря на некоторые надежды и иллюзии первых месяцев президентства последнего, когда множество «героев революции» и всяческих комбатов буквально смыло волной ноунеймов, пришедших во власть под брендом «Слуги народа».

Но время шло и чем больше Зеленский морфировал в Порошенко – в риторике, в действиях, в принципах, в подходах, тем больше новоявленной «шляхты» возвращалось во властные кабинеты. Вновь при должностях и солидных зарплатах трубадуры Майдана Лещенко, Найем, Залищук…

Обзавелась депутатской корочкой беглая майдановка Лиза Богуцкая. Ну и дальше – по принципу «подобное притягивает подобное». Нынешняя власть умудрилась подобрать даже такой откровенный шлак, как «военного аналитика» Алексея Арестовича, который был слишком фриком даже по меркам эпохи Порошенко.

Все помнят и историю, когда Минобороны упрашивало пропагандиста Бутусова пойти к ним на работу – стороны тогда не сговорились по причине наполеоновских амбиций самого главреда «Цензора», видевшего себя не меньше, чем министром. А был бы поскромнее – уже работал бы замом или начальником какого-нибудь отдела.

Вся эта публика видит себя «ростками новой украинской аристократии», убеждена в своем предназначении править новой Украиной, получать огромные деньги, не делая ничего, а лишь разглагольствуя о своем патриотизме да проклиная Москву. А работать – это удел «свинопасов», черни. Казак не работает, он воюет. Вот и эти воюют с Путиным. Правда, гибнут при этом, почему-то, совсем другие люди.

На этом фоне предложение нацисту Стерненко возглавить СБУ в Одессе выглядит не как что-то скандальное, не как отклонение от нормы, а как часть нормы. Как логичное продолжение проводимой в стране кадровой политики и наглядное выражение новых принципов кадрового отбора. Стоял на Майдане? – Будешь министром. Служил при Януковиче? – Пошел вон отсюда. И даже те немногие, кто служил при Януковиче, но по каким-то причинам оказался нужен новым властям, спешно придумывают себе задним числом «майдановские биографии» и заслуги перед «революцией достоинства». Например: «тайно сочувствовал или помогал продуктами».

Для того же Стерненко, учитывая размах его новых амбиций, СБУ – явно не предел мечтаний. Вы разве не заметили, что с недавних пор киевские социологические агентства включают эту фамилию в шорт-лист возможных соискателей президентского кресла?

Безусловно, перед нами пример негативного отбора. Конечно, таким макаром Украина довольно скоро дотрахается до натуральных мышей и во власть придет совсем уже непоймикто. Но, в конце концов, это же – их выбор. Тех, кто стоял на майданах и тех, кто потом голосовал за «стоявших». Вот пусть и хлебают этот выбор полной ложкой.

А публика зря возмущается. Ведь, по-хорошему, возмущаться надо не тем, что Стерненко предложили, а тем, что этот факт ни у кого не вызвал удивления.

Предложили, ну, значит, так надо было. Дело житейское, в порядке вещей. И даже записные скептики в данном случае поверили. Ну, типа, а чего, вполне могло быть. Охотно верим. Эти – могут.