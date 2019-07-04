Нацики и порохоботы устроили потасовку прямо под Конституционным судом

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева прошел митинг сторонников закона о люстрации, который может быть отменен Конституционным судом.

Несколько сотен человек собрались перед зданием суда с флагами партии «Свобода», радикальных организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор», вывесив на заборе учреждения баннер «Люстрация или идите в *раку!», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии присутствовали также сторонники партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, активно демонстрировавшие партийную символику.

Примечательно, что некоторые активисты пришли на митинг с детьми, которые жгли дымовые шашки и скандировали «Люстрация».

«Критически важно, чтобы все понимали, что нет оснований для отмены люстрации. Есть вывод Венецианской комиссии, который четко говорит о том, что Украина имеет право проводить люстрацию так, как это предусмотрено в законе, что люстрация не нарушает прав человека, а значит нет оснований для того, чтобы признавать неконституционными положения закона.

Единственная причина, по которой такое решение может быть принято, это или личные интересы судей, а я напомню, что там до сих пор находятся судьи, которые еще в 2010 году принимали решения в интересах Януковича. Эти судьи не просто не были уволены, они даже не были наказаны. Никто не довел до суда их наказание», – обратилась к собравшимся входящая в список партии «Самопомощь» «активист-антикоррупционер» Александра Дрик.

Сторонник партии экс-президента, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что в случае отмены данного закона их сила готова защищать «достижения майдана» путем уличных беспорядков.

«Мы готовы и пытаемся защищать достижения майдана в судах, в парламенте, и мы готовы защищать их на улице.

Сегодня рассматриваются два чрезвычайно важных закона, которые были приняты после майдана – закон об очищении власти и так называемый декоммунизационный закон, и какие-то попытки отменить эти законы не имеют под собой никакой юридической силы, они будут расценены, как политический шаг, и, очевидно, приведут к тому, что украинцы вынуждены будут защищать эти достижения уже и на улицах», – заявил Вятрович.

При этом в ходе митинга между активистами партий «Свобода» и «Европейская солидарность» завязалась потасовка – националисты начали выхватывать и ломать флаги сторонников Порошенко, бросая друг другу взаимные оскорбления.

Также украинские националисты в окружении мусорных баков с баннером «Забыли мусорную люстрацию???» зачитали имена депутатов, подавших представление в Конституционный суд об отмене закона о люстрации, сопровождая каждое имя свистом и недовольными возгласами.

Позже нардеп Виктория Сюмар сообщила в Facebook, что рассмотрение закона Конституционным судом начнется сегодня после обеда, а в ходе процесса будут выноситься также промежуточные решения.

«Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое – рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует.

Каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь люстрацию хотят отменить к формированию нового правительства. Чтобы посадить туда люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем», – заявила Сюмар.