17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине больше недопустимо существование никаких автономий, учитывая негативный опыт Крыма. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко от националистической партии «Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помним, как в 2008 году после российской агрессии в Грузии мы собирали инициативную группу касательно проведения всеукраинского референдума, чтобы отменить Крымскую автономию. Мы четко понимали, что в унитарном государстве, а Украина является унитарным государством, любая автономия – это провокация к сепаратизму. Знаете, к сожалению, мы оказались правы. Именно автономный статус Крыма был один из тех факторов, которые привели к событиям 2014 года.

Не единый, но один из них, однако самый фундаментальный, потому что мы очень хорошо помним, как во время развала СССР была создана эта автономия, и она была создана как плацдарм для будущего сепаратизма. Поэтому ни об одной автономии речи и быть не может» – заявил Ильенко.

Он подверг критике Петра Порошенко, который, несмотря на имеющееся конституционное большинство в поддержку прозападных решений, не отменил автономию Крыма, которая до сих пор указана в Основном законе Украины. «Гиперпатриотическая риторика и разговоры об унитарной Украине – всего лишь предвыборная технология», а не реальные дела, резюмировал Ильенко.

Напомним, что, в свою очередь, запрещенный в РФ меджлис требует включения в Конституции Украины упоминания о крымско-татарской автономии.